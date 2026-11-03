Elektrische Zahnbürsten unter 100 €: 3 günstige Modelle im Vergleich

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Elektrische Zahnbürsten mit Timer, mehreren Putzprogrammen und Andruckkontrolle gibt es bereits für deutlich weniger als 100 Euro. Wir haben uns 3 Modelle bis rund 45 Euro angesehen und vergleichen ihre Ausstattung.

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Oral-B Vitality Pro D103: günstige Elektro-Zahnbürste mit 3 Putzprogrammen

Die Oral-B Vitality Pro D103 Protect X Clean kostet aktuell ab rund 20Euro und bietet die Putzprogramme tägliche Reinigung, Sensitiv und Super Sensitiv. Oral-B setzt auf einen runden Bürstenkopf mit 2D-Reinigungstechnologie, der abwechselnd in beide Richtungen rotiert. Der integrierte Timer zeigt an, wann die empfohlene Putzdauer erreicht ist.

Eine Andruckkontrolle besitzt dieses Einstiegsmodell nicht. Wer beim Putzen zu kräftig aufdrückt, erhält also keinen Warnhinweis. Ein Bürstenkopf ist im Lieferumfang enthalten.

Die wichtigsten Merkmale:

· 3 Reinigungsprogramme

· 2D-Reinigungstechnologie

· 4x 30 Sekunden-Timer

· runder Bürstenkopf

Philips Sonicare 3100: Schallzahnbürste mit Andruckkontrolle

Für rund 39 Euro erhalten Sie mit der Philips Sonicare 3100 HX3673/13 eine Schallzahnbürste mit Andruckkontrolle. Der Bürstenkopf führt laut Hersteller bis zu 31.000 Bewegungen pro Minute aus

Anders als die Oral-B nutzt sie Schalltechnologie und einen länglichen Bürstenkopf. Bei zu starkem Druck warnt das Handstück durch Vibrationen. Der 2-Minuten-Timer gibt alle 30 Sekunden ein Signal zum Wechsel des Putzbereichs.

Die Sonicare 3100 hat nur ein Reinigungsprogramm. Mit Easy-Start steigt die Putzleistung während der ersten 14 Anwendungen schrittweise an. Das ist hilfreich, wenn das Gefühl einer Schallzahnbürste noch ungewohnt für Sie ist.

Eine Ladestandanzeige informiert über den Akkustand, die BrushSync erinnert an den Wechsel des Bürstenkopfs. Zum Lieferumfang gehören ein Reiseetui und ein USB-Ladegerät.

Im Überblick:

· bis zu 31.000 Bewegungen pro Minute

· Schalltechnologie mit einem Putzprogramm

· Andruckkontrolle

· Timer mit 30-Sekunden-Intervallen

· Erinnerungsfunktion für den Bürstenkopfwechsel

· bis zu 14 Tage Akkulaufzeit

Beurer SC 50: 5 Programme und lange Akkulaufzeit

Die Beurer SC 50-Schallzahnbürste kostet aktuell knapp 50 Euro und bietet 5 Putzprogramme: tägliche Reinigung, Sensitiv, Polieren, Zahnfleischpflege und Aufhellen. Mit bis zu 80.000 Putzbewegungen pro Minute liegt die Herstellerangabe zudem über der der Philips Sonicare 3100. Mehr Bewegungen bedeuten nicht automatisch eine bessere Reinigung. Wichtiger ist, dass Sie alle Zahnflächen gründlich und mit wenig Druck putzen.

Bei zu hohem Anpressdruck warnt ein Sensor. Alle 30 Sekunden signalisiert der Timer den Wechsel des Putzbereichs. Laut Beurer hält der Akku bei zweimal täglich 2 Minuten Putzen bis zu 22 Tage. Auf einem Display lesen Sie unter anderem den Akkustand und das gewählte Programm ab.

Im Lieferumfang erhalten Sie 2 Bürstenköpfe und eine magnetische Ladestation. Die Reisesicherung verhindert unterwegs ein versehentliches Einschalten. Dank der Indikatorborsten werden Sie daran erinnern, wann es Zeit ist, den Bürstenkopf zu wechseln.

Die wichtigsten Merkmale:

· bis zu 80.000 Putzbewegungen pro Minute

· Andrucksensor

· Timer mit Quadrantenfunktion

· Display mit Akkustandsanzeige

· bis zu 22 Tage Akkulaufzeit

· 2 Bürstenköpfe

Fazit: Welches Modell passt zu Ihnen?

Wer auf eine Andruckkontrolle verzichten kann, fährt mit der Oral-B Vitality Pro für rund 20 Euro am günstigsten. Die Philips Sonicare 3100 bietet für etwa 40 Euro einen Drucksensor und Schalltechnik. Die Beurer SC 50 kostet wenige Euro mehr, bietet dafür aber 5 Putzprogramme, ein Display und die längste angegebene Akkulaufzeit im Vergleich. Berücksichtigen Sie beim Preisvergleich auch die Kosten für Ersatzbürstenköpfe.

Die Autorin Mareike Schiemann schreibt bei idealo seit vielen Jahren zu den Themenbereichen Beauty, Wellness, Food und Sport.

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