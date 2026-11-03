Die besten Soundbars 2026!

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Mit der richtigen Soundbar genießen Sie Filme, Serien und Musik in einer ganz neuen Klangqualität. Pünktlich vor dem Black Friday zeigen wir fünf empfehlenswerte Modelle für unterschiedliche Ansprüche und Budgets – vom leistungsstarken Premium-System bis zum Preis-Leistungs-Tipp.

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Moderne Fernseher liefern gestochen scharfe Bilder, doch beim Klang bleibt häufig Luft nach oben. Besonders bei actionreichen Filmen, leisen Dialogen oder Musik fehlt den integrierten Lautsprechern meist die nötige Kraft. Eine gute Soundbar schafft hier Abhilfe – doch sie muss nicht unbedingt ein Vermögen kosten. Während hochwertige Dolby-Atmos-Systeme für echtes Kinogefühl sorgen, bieten günstigere Modelle bereits erstaunlich viel Qualität fürs Geld. Wer bis zum Black Friday wartet, kann an der einen oder anderen Stelle sogar noch ein bisschen sparen.

Samsung HW-Q990F: Premium-Soundbar für echtes Heimkino

Wenn Sie beim Fernsehton keine großen Kompromisse eingehen möchten, ist die Samsung HW-Q990F eine gute Wahl. Das leistungsstarke 11.1.4-Kanal-System kombiniert die Soundbar mit einem kabellosen Subwoofer und separaten Rücklautsprechern.

Dank Dolby Atmos und DTS entsteht ein besonders räumliches Klangerlebnis. Geräusche können dabei nicht nur von vorne, sondern auch seitlich, von hinten und aus der Höhe wahrgenommen werden. Besonders bei Actionfilmen und Gaming sorgt das für ein echtes "Mitten-drin"-Gefühlt.

Praktisch ist zudem SpaceFit Sound Pro: Es passt den Klang automatisch an die Raumakustik an. Mit Q-Symphony lässt sich das System außerdem optimal mit kompatiblen Samsung-Fernsehern kombinieren.

Die wichtigsten Vorteile:

· 11.1.4-Kanal-System mit Rücklautsprechern

· Dolby Atmos und DTS

· Automatische Klanganpassung

· Kraftvoller Bass und räumlicher Surround-Sound

Unsere Einschätzung für den Black Friday: Der Preisverlauf bei idealo aus dem vergangenen Jahr zeigt einen Verfall zwischen dem Beginn der Black Week am 24.11. und dem Black Friday am 28.11.25 von 67,22 Euro. Es lohnt sich also, das Modell im Auge zu behalten.

Sonos Arc Ultra: Premium-Klang ohne zusätzliche Lautsprecher

Die Sonos Arc Ultra bietet Premium-Klang und ein modernes Design, ohne dass Sie dabei mehrere Lautsprecher im Wohnzimmer aufstellen müssen.

Gründe dafür sind unter anderem die Unterstützung von Dolby Atmos und der kräftige Bass. Ein separater Subwoofer ist daher nicht zwingend erforderlich.

Besonders überzeugend ist bei diesem Modell aber seine klare Sprachwiedergabe. Doch auch für Musikstreaming bietet Sonos zahlreiche Möglichkeiten: WLAN, Bluetooth, Apple AirPlay 2 und Spotify Connect lassen kaum Wünsche offen – und falls doch, lässt sich das System später einfach erweitern.

Die wichtigsten Vorteile:

· Räumlicher Dolby-Atmos-Klang

· Kräftiger Bass ohne separaten Subwoofer

· Klare Stimmen bei Filmen und Serien

· Umfangreiche Streaming-Funktionen

Unsere Einschätzung für den Black Friday: Der Preisverlauf bei idealo aus dem vergangenen Jahr zeigt einen Verfall kurz dem Beginn der Black Week am 18.11 und dem Black Friday am 28.11.25 von 130,95 Euro. Damit lohnt es sich auch, dieses Modell im Auge zu behalten.

Loewe klang bar5 mr & sub5: Starker Klang für Filme und Musik

Mit der Loewe klang bar5 mr & sub5 steht ein weiteres hochwertiges Modell zur Auswahl. Das 5.1.2-Kanal-System kombiniert auch hier die Soundbar mit einem kabellosen Subwoofer und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Wie bei den anderen beiden Soundbars liefert Dolby Atmos einen kraftvollen räumlichen Klang. Der zusätzliche Subwoofer unterstützt das Ganze noch mit den nötigen Basstiefen. Damit eignet sich das Modell sowohl für spannende Filmabende als auch die tägliche Dosis Lieblingsmusik.

Ein besonderes Highlight ist hier allerdings die umfangreiche Streaming-Ausstattung mit Apple AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect und DTS Play-Fi. Sogar Multiroom-Wiedergabe ist möglich.

Die wichtigsten Vorteile:

· 5.1.2-Kanal-System mit Subwoofer

· Dolby Atmos für räumlichen Klang

· Umfangreiche Musikstreaming-Funktionen

· Hochwertiges Design

Unsere Einschätzung für den Black Friday: Der Preisverlauf bei idealo aus dem vergangenen Jahr zeigt einen Verfall kurz dem Beginn der Black Week am 18.11 und dem Black Friday am 28.11.25 von 130,95 Euro. Es lohnt sich also, das Modell im Auge zu behalten.

Sonos Beam (Gen. 2): Kompakte Soundbar mit großem Klang

Nicht jeder hat ausreichend Platz für ein umfangreiches Heimkino-System. Genau hier punktet die Sonos Beam der zweiten Generation.

Mit einer Breite von rund 65 Zentimetern passt sie auch in kleinere Wohnzimmer. Trotz ihrer kompakten Abmessungen unterstützt sie ebenalls Dolby Atmos. Das erzeugt einen virtuellen Raumklang, der Filme und Serien deutlich lebendiger wirken lässt.

Besonders praktisch sind bei diesem Modell auch die gute Sprachverständlichkeit und die komfortable Einbindung in das Sonos-System. Über WLAN lässt sich Musik streamen, bei Bedarf können sogar zusätzliche Lautsprecher ergänzt werden.

Die wichtigsten Vorteile:

· 5.1.2-Kanal-System mit Subwoofer

· Dolby Atmos für räumlichen Klang

· Umfangreiche Musikstreaming-Funktionen

· Hochwertiges Design

Unsere Einschätzung für den Black Friday: Der Preisverlauf bei idealo aus dem vergangenen Jahr zeigt einen Verfall kurz dem Beginn der Black Week am 18.11 und dem Black Friday am 28.11.25 von 130,95 Euro. Es lohnt sich also, das Modell im Auge zu behalten.

Hisense AX5125H: Unser Preis-Leistungs-Tipp für Heimkino-Fans

Wenn Sie möglichst viel Heimkino-Ausstattung für vergleichsweise wenig Geld suchen, sollten Sie einen Blick auf die Hisense AX5125H werfen. Denn hier gehören eine Soundbar, ein kabelloser Subwoofer und zwei Rücklautsprecher bereits zum Lieferumfang dazu.

Das 5.1.2-Kanal-System unterstützt auch hier Dolby Atmos und DTS. Damit kommen vor allem Fans von actionreichen Filmen und Serien voll auf ihre Kosten.

Zusätzlich setzt Hisense auf Lautsprecher im hinteren Bereich, während viele Soundbars dieser Preisklasse lediglich virtuellen Surround-Sound bieten. Das macht das Gesamtpaket besonders spannend.

Die wichtigsten Vorteile:

· Komplettes 5.1.2-Surround-System

· Subwoofer und Rücklautsprecher inklusive

· Dolby Atmos und DTS

· Viel Ausstattung zum fairen Preis

Unsere Einschätzung für den Black Friday: Der Preisverlauf bei idealo aus dem vergangenen Jahr zeigt einen Verfall kurz vor dem Beginn der Black Week zwischen dem 17.11 und dem 23.11. von rund 13 Euro. Am Black Friday selbst ist sie dagegen nur einen Euro günstiger. Allerdings stieg das Modell kurz Weihnachten um rund 50 Euro im Preis – wenn sich diese Entwicklung wiederholt, ließe sich bis Mitte Dezember also einiges sparen.

Fazit: Welche Soundbar lohnt sich für Sie?

Die richtige Soundbar hängt vor allem von Ihren Ansprüchen und Ihrem Budget ab.

Wer möglichst intensiven Heimkino-Sound genießen möchte, bekommt mit der Samsung HW-Q990F ein leistungsstarkes Premium-System. Die Sonos Arc Ultra überzeugt dagegen als elegante All-in-one-Lösung.

Für Musikliebhaber ist die Loewe klang bar5 mr & sub5 interessant, während die Sonos Beam (Gen. 2) besonders in kleineren Wohnzimmern punktet.

Unser Preis-Leistungs-Tipp bleibt allerdings die Hisense AX5125H: Sie bietet ein vollständiges Surround-System mit Rücklautsprechern zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Wer echtes Heimkino-Feeling möchte, ohne tief in die Tasche zu greifen, sollte sich dieses Modell näher ansehen.

Hinsichtlich Black Friday könnten Sie – basierend auf den historischen idealo Preisdaten des letzten Jahres – bei fast allen Soundbars sparen. Lediglich beim Hisense-Modell zeigten sich 2025 keine großen Rabatte. Allerdings stieg der Preis hier kurz vor Weihnachten, sodass auch hier ein Kauf im November günstiger gewesen wäre.

Autorin Katja Zimmermann ist langjährige Redakteurin im idealo Magazin und beschäftigt sich täglich mit Konsumtrends, Preisentwicklungen und guten Kaufentscheidungen.

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