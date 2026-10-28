Haartrockner unter 100 €: 3 günstige Modelle im Vergleich

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Auch für weniger als 100 Euro gibt es gut ausgestattete Haartrockner mit mehreren Temperaturstufen, Ionenfunktion und praktischem Stylingzubehör. Wir stellen 3 günstige Modelle vor, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen.

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Achten Sie beim Kauf nicht allein auf die Wattzahl. Mit mehreren Temperatur- und Gebläsestufen können Sie Wärme und Luftstrom an Ihre Haare anpassen. Kaltluft hilft dabei, die Frisur nach dem Föhnen zu fixieren. Ein Diffusor eignet sich zum Stylen von Locken und Wellen, während eine schmale Stylingdüse den Luftstrom bündelt und einzelne Strähnen gezielt in Form bringt.

Viele Modelle besitzen zudem eine Ionenfunktion. Sie soll die statische Aufladung der Haare verringern und kann das Haar glatter erscheinen lassen. Gerade bei feinem oder zu Frizz neigendem Haar kann das beim täglichen Styling von Vorteil sein.

Die 3 vorgestellten Haartrockner kosten aktuell weniger als 100 Euro – vom günstigen Modell mit 2.400 Watt bis zum Föhn mit automatischem Kabeleinzug.

Remington PROluxe AC9140: günstig und leistungsstark

Mit aktuell ab 30 Euro ist der Remington PROluxe AC9140 das günstigste Modell im Vergleich. Er arbeitet mit einem 2.400-Watt-AC-Motor und bietet 2 Gebläse- sowie 3 Temperaturstufen. Remington gibt die Luftgeschwindigkeit mit bis zu 150 km/h an.

Der kräftige Luftstrom lässt größere Haarpartien zügig trocknen. Für das anschließende Styling stehen unterschiedliche Aufsätze zur Verfügung. Die schmale Stylingdüse ermöglicht ein gezieltes Föhnen einzelner Strähnen, während der Diffusor den Luftstrom breiter verteilt und sich für Locken und Wellen eignet.

Eine Besonderheit ist die OPTIheat-Technologie. Laut Remington verteilt sie die Wärme gezielt, um das Styling zu unterstützen.

Die wichtigsten Merkmale:

· 2.400 Watt

· Luftgeschwindigkeit bis 150 km/h

· 2 Gebläse- und 3 Temperaturstufen

· Kaltstufe

· Ionenfunktion

· Diffusor und Stylingdüsen

· OPTIheat-Technologie

Für rund 30 Euro bekommen Sie einen leistungsstarken Haartrockner mit mehreren Aufsätzen. Besonders interessant ist das Modell, wenn Sie längere Haare föhnen oder beim Styling zwischen verschiedenen Düsen wechseln möchten.

Beurer HC 50: Schutz und Glanz

Nur unwesentlich teurer ist der Beurer HC 50. Er arbeitet mit 2.200 Watt. Zwei Gebläse- und drei Temperaturstufen ermöglichen es, Luftstrom und Wärme getrennt einzustellen. Die Protection-Funktion soll Ihre Haare zügig trocknen und dabei vor dem Austrocknen schützen.

Besonders praktisch ist die 3-stufige Ionenfunktion, die für Glanz sorgen soll. Anders als bei Haartrocknern mit fest eingestellter Ionenfunktion lässt sich die Intensität beim Beurer in mehreren Stufen regulieren. Das bietet zusätzlichen Spielraum, um die Funktion an die eigenen Stylingwünsche anzupassen.

Im Lieferumfang befinden sich eine Stylingdüse und ein Volumendiffusor. Mit der Düse können Sie einzelne Haarpartien gezielt bearbeiten, etwa beim Glätten mit einer Rundbürste. Der Diffusor verteilt die Luft dagegen großflächiger und eignet sich zum Föhnen von Locken.

Bei Überhitzung schaltet sich der Haartrockner automatisch ab. Der abnehmbare Filter erleichtert zudem die Reinigung, da sich angesammelte Flusen und Haare besser entfernen lassen.

Ausstattung im Überblick:

· 2.200 Watt

· 2 Gebläse- und 3 Temperaturstufen

· Kaltluft

· 3-stufige Ionen-Technologie

· Stylingdüse und Diffusor

· abnehmbarer Filter

· Überhitzungsschutz

Der dreistufige Ionenmodus unterscheidet den Beurer HC 50 von einfacheren Modellen dieser Preisklasse. Wer Wert auf verschiedene Einstellungen und eine unkomplizierte Reinigung legt, findet hier eine interessante Alternative zum Remington.

BaByliss Cordkeeper 2000 D374DE: praktisch dank Kabeleinzug

Der BaByliss Cordkeeper 2000 D374DE kostet aktuell ab rund 39 Euro und liegt damit preislich etwas über den beiden anderen Modellen. Nach dem Föhnen genügt ein Knopfdruck, und das Kabel verschwindet im Gehäuse. Das spart Platz im Badezimmerschrank. Mit 1,95 m fällt das Kabel allerdings kürzer aus als bei manchen anderen Haartrocknern. Wer eine weiter entfernte Steckdose nutzt, sollte das berücksichtigen.

Mit 2.000 Watt, 2 Gebläse- und 3 Temperaturstufen bietet der BaByliss die üblichen Einstellmöglichkeiten für das tägliche Föhnen. Auch eine Kaltluftfunktion und eine Ionenfunktion gehören zur Ausstattung.

Im Lieferumfang befinden sich eine Stylingdüse und ein Diffusor. Damit eignet sich der Cordkeeper sowohl für das Stylen von Föhnfrisuren als auch für die Definition von Wellen und Locken.

Die wichtigsten Features:

· 2.000 Watt

· 2 Gebläsestufen

· 3 Temperaturstufen

· Kaltluft und Ionenfunktion

· Stylingdüse und Diffusor

· automatischer Kabeleinzug

· 1,95 m langes Kabel

Der Cordkeeper setzt weniger auf besondere Stylingtechnologien als auf eine praktische Lösung für die Aufbewahrung. Wer seinen Haartrockner nach jeder Anwendung im Schrank oder in einer Schublade verstaut, dürfte den Kabeleinzug schnell zu schätzen wissen.

Fazit: Welcher Haartrockner lohnt sich?

Der Remington PROluxe AC9140 bietet mit 2.400 Watt die höchste Nennleistung im Vergleich und ist zugleich das günstigste Modell. Der Beurer HC 50 punktet mit der dreistufigen Ionenfunktion und der zusätzlichen Protection-Einstellung. Beim BaByliss Cordkeeper 2000 D374DE steht der Komfort im Vordergrund: Sein automatischer Kabeleinzug sorgt für Ordnung im Badezimmerschrank.

Alle drei Modelle kosten deutlich weniger als 100 Euro. Entscheidend sind daher vor allem die Ausstattung und die Funktionen, die Sie beim täglichen Föhnen tatsächlich nutzen.

Die Autorin Mareike Schiemann schreibt bei idealo seit vielen Jahren zu den Themenbereichen Beauty, Wellness, Food und Sport.

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