Küchenmaschinen zum Backen: 3 günstige Modelle für Weihnachten

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Für klassische Plätzchen, Lebkuchen und Stollen benötigen Sie eine leistungsfähige Küchenmaschine, die verschiedene Teigarten homogen verarbeiten kann. Wir stellen Ihnen drei Modelle unter 300 € vor, die mit vielen praktischen Funktionen, einem guten Lieferumfang und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

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Ob große Teigmengen, vielseitige Zubehörteile oder mit integrierter Waage: Mit diesen drei Küchenmaschinen von Klamer, Bosch und Kenwood wird Ihnen die jährliche Weihnachtsbäckerei vereinfacht, ohne das Budget von 300 € zu sprengen.

Reichlich Leistung für wenig Geld: Die Klamer-Küchenmaschine 1800 W

Für große Familien, die häufig und vielseitig backen: Die KLAMER Küchenmaschine 1800W bringt einen leistungsstarken 1.800-W-Motor und eine voluminöse 6-l-Edelstahlschüssel mit. In der Schüssel haben Teigmengen von bis zu 1,5 kg Platz, sodass Sie gleich mehrere Bleche Plätzchen oder einen kleinen Christstollen zubereiten können. Dank des planetarischen Rührsystems können Sie eine gleichmäßige Verarbeitung der Zutaten erwarten. Praktisch ist ferner das integrierte Touch-Display mit den zehn verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Ein Timer erleichtert zudem die Kontrolle von Rühr- und Knetzeiten. Zu den Beigaben gehören ein Pâtisserie-Set und ein Spritzschutz. Der Einstiegspreis beträgt rund 250 €.

Highlights im Überblick:

· 1.800 W starker Motor und 6-l-Schüssel aus Edelstahl 18/10

· zehn Geschwindigkeitsstufen per Touch-Bedienung

· mit digitalem Timer und planetarischem Rührwerk

· inklusive Knethaken, Flachrührer, Schneebesen und Spritzschutz

· in 9 Farbvarianten erhältlich

Einordnung:

Wenn Sie regelmäßig größere Mengen Teig für Brot, Gebäck und Kuchen benötigen, dann ist die Klamer-Küchenmaschine 1800 W eine prima Wahl für den übersichtlichen Geldbeutel. Die wattstarke Maschine punktet mit ihrer guten Grundausstattung, der großen Schüssel und einer einfachen Bedienung. Schwachpunkt könnte der kleine Lieferumfang sein, mehr als Teige und Cremes zubereiten kann das Modell nicht. Für Küchenzeilen mit wenig Platz ist sie zudem eher ungeeignet, denn sie ist in Höhe und Tiefe recht einnehmend.

Kompakt gebaut und vielseitig einsetzbar: Bosch CreationLine MUM5 1000 W

Für maximale Flexibilität in der Küche können Sie getrost zur Bosch CreationLine MUM5 1000 W greifen. Die kleine, 1000 W starke Küchenmaschine bringt eine 3,9 l große Rührschüssel aus Edelstahl mit und punktet mit einem großzügigen Lieferumfang. So finden Sie hier zusätzlich zum klassischen Pâtisserie-Set einen 1,25 l großen Mixeraufsatz sowie einen Durchlaufschnitzler mit drei Scheiben zum Schneiden von Rohkost. In der Schüssel werden alle Zutaten dank eines planetarischen Rührsystems homogen verarbeitet. Die Anzahl von sieben Geschwindigkeitsstufen ist für herkömmliche Teigarten ausreichend, mehr als 1,9 kg Hefeteig lassen sich laut Hersteller in einem Durchlauf jedoch nicht verarbeiten. Das kompakte Modell kostet rund 250 €.

Highlights im Überblick:

· 1000 W starker Motor und mit 3,9-l-Edelstahlschüssel

· 3D PlanetaryMixing-Planetenrührwerk für schnell

· kompakte Abmessungen mit einer Breite von 28 cm

· 7-teiliges Zubehör inklusive Mixer und Gemüseschneider

Einordnung:

Unser Preis-Leistungs-Sieger: Die Bosch CreationLine MUM5 1000 W ist ein platzsparender Allrounder, der viel mehr kann als nur Plätzchen- oder Stollenteig kneten: Dank der beiliegenden, vielseitigen Zubehörteile können Sie Zutaten für vollständige Mahlzeiten verarbeiten. Wenn Sie also nicht nur zur Weihnachtszeit gerne backen, erhalten Sie mit der kleinen Bosch-Küchenmaschine ein multifunktionales Alltagsgerät mit einem prima Preis-Leistungs-Verhältnis.

Komfortables Backen dank integrierter Waage: Die Kenwood KVC65.001

Für kontrolliertes Backen ohne zusätzliches Equipment: Die Kenwood KVC65.001 spart Ihnen in Ihrer Küche reichlich Platz, denn sie bringt bereits eine am Maschinenboden integrierte digitale Waage mit. Damit lassen sich verschiedene Zutaten direkt in der 5-l-Edelstahlschüssel abwiegen, was Chaos vermeidet. Eine Soft-Start-Funktion mit Sanftanlauf ermöglicht Ihnen zudem sauberes Arbeiten. Weiteres Komforthighlight ist der LightLift-Rührarm, der einen einfachen Zugang zu den Beigaben ermöglicht. Mit einer Motorleistung von 1.200 W und einem planetarischen Rührsystem stellt der Chef Baker homogene Teige bereit. Die Geschwindigkeit wird dabei stufenlos eingestellt, was anfangs etwas Geschick erfordert. Das recht groß gebaute Modell verfügt außerdem über drei Anschlüsse für diverse separat erhältliche Zubehörteile, die den Funktionsumfang erweitern. Mit einem Kaufpreis von 300 € erhalten Sie eine leistungsstarke Küchenmaschine, die ambitionierten Hobbybäckern über Weihnachten hinaus viel abnimmt.







Highlights im Überblick:

· starker 1.200 W Motor und große 5-l-Schüssel aus Edelstahl

· integrierte Digitalwaage mit Zuwiegefunktion

· LightLift-Rührarm und Sanftanlauf

· inklusive K-Rührer, Knethaken und Schneebesen

Einordnung:

Effizienter Küchenhelfer mit Komfortfunktionen: Mit der Kenwood KVC65.001 erhalten Sie eine unkomplizierte und zugleich leistungsstarke Küchenmaschine für die heimische Weihnachtsbäckerei. Die integrierte Waage eignet sich besonders für Rezepte mit vielen Zutaten und reduziert den Aufwand bei der Zubereitung deutlich. Allerdings benötigt der Chef Baker aufgrund ihrer tiefen Bauweise auch etwas mehr Stellfläche als die Modelle von Klamer und Bosch.

Fazit der Redaktion

Günstig und groß, kompakt und vielseitig oder komfortabel und intuitiv? Die drei Küchenmaschinen bieten Ihnen bei unterschiedlich gesetzten Schwerpunkten viel Leistung für weniger als 300 €. Vorteil aller Modelle: sie punkten mit einer prima Verarbeitung, eignen sich für den täglichen Einsatz und haben praktische Zusatzoptionen im Gepäck. In Summe entscheiden vor allem Ihre Backgewohnheiten und auch der verfügbare Platz in der Küche darüber, welche Maschine tatsächlich die beste Wahl ist.

Die Autorin Anna Wolf schreibt in der idealo-Redaktion seit 2016 leidenschaftlich gern über Küchen- und Haushaltsprodukte.

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