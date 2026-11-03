Skimode 2026/27: Diese Trends bestimmen die neue Saison

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Die neue Skisaison steht vor der Tür, die Skipisten öffnen wieder und für viele bedeutet das: Es ist Zeit, die Skiausrüstung und die passende Bekleidung aufzustocken. Doch was ist in dieser Saison angesagt? Welche Trends sorgen dafür, dass man auf der Piste zum Hingucker wird? Oder stehen Sie dieses Jahr vielleicht zum ersten Mal auf Skiern und möchten bestens ausgestattet und gleichzeitig stilvoll gekleidet sein?

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Wir verraten Ihnen, welche Skimode in dieser Saison im Trend liegt, worauf es bei der richtigen Skibekleidung ankommt und wie Sie sowohl modisch als auch funktional bestens auf die Piste vorbereitet sind.

In der neuen Skisaison wird nostalgische Eleganz mit lässiger Streetwear vereint. Während taillierte Retro-Looks bei den Damen dominieren, sind es bei den Herren weite Silhouetten. Dunkle Basics treffen auf kräftige Farbakzente, grafische Muster und markante Kontraste. Funktionale Materialien und cleveres Layering sorgen für Komfort auf der Piste. Wir zeigen die fünf wichtigsten Skimode-Trends der Saison.

Alpine Eleganz: Damen-Skimode im Stil der 1950er-Jahre

Die elegante, körperbetonte Skimode der 1950er-Jahre feiert ihr Comeback. Taillierte Daunenjacken, schmale Steghosen und Skioveralls mit Gürtel sorgen für einen sportlich-eleganten Retro-Look. Besonders gefragt sind die Farben Creme, Schwarz und Dunkelblau sowie harmonische Ton-in-Ton-Kombinationen. Unser Styling-Tipp: Kombinieren Sie eine taillierte Skijacke mit einer schmalen Skihose oder setzen Sie ein modisches Statement mit einem figurbetonten Overall.

Lässig und bequem: Herren setzen auf Oversize und Snowboard-Style

Lässige Streetwear erobert die Piste. Weite Baggy-Hosen, locker geschnittene Skijacken, Anoraks und Bomberjacken prägen den Look der Herren. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen klassischer Skimode und Snowboardbekleidung. Die großzügigen Schnitte bieten viel Bewegungsfreiheit und Platz für zusätzliche Kleidungsschichten. Funktionale Details wie ein Schneefang, Belüftung und verstellbare Bündchen sorgen für Komfort. Unser Styling-Tipp: Setze auf eine weite Skihose und eine lässige Skijacke!

Starke Kontraste: Diese Farben und Prints prägen die Piste

In dieser Skisaison treffen dunkle und neutrale Farben wie Schwarz, Anthrazit, Dunkelblau und Beige auf kräftige Farbakzente in Rot, Blau und Grün. Auch zeitlose Schwarz-Weiß-Kontraste, auffällige Leopardenprints, grafische Muster und Retro-Elemente setzen modische Statements. Neutrale Basics lassen sich dabei vielseitig kombinieren und über mehrere Saisons hinweg tragen. Unser Styling-Tipp: Eine gemusterte Skijacke kommt in Kombination mit einer einfarbigen Skihose besonders gut zur Geltung und sorgt für einen harmonischen Gesamtlook.

Vom Skilift in die Hütte: Retro-Pullover und Après-Ski-Looks

Klassische Skipullover feiern ihr Comeback: Mit nostalgischen Norwegermustern, sportlichen Streifen und Retro-Designs bringen sie den alpinen Charme vergangener Jahrzehnte zurück. Modelle aus Strick oder Fleece mit Stehkragen oder kurzem Reißverschluss halten warm und eignen sich sowohl als Zwischenschicht auf der Piste als auch für lässige Freizeitlooks. Unser Styling-Tipp: Mit einer schlichten Ski- oder Winterhose setzt du deinen gemusterten Skipullover gekonnt in Szene und kreierst einen stimmigen Winterlook.

Drei Schichten für jedes Wetter: So funktioniert modernes Layering

Das Zwiebelprinzip sorgt auf der Piste für optimalen Komfort: Atmungsaktive Funktionsunterwäsche aus Merinowolle oder Kunstfasern leitet Feuchtigkeit ab, während Fleece-, Skipullover- oder leichte Isolationsjacken Wärme speichern. Hardshell-Jacken schützen als äußere Schicht vor Wind und Nässe, während Daunenjacken zusätzliche Wärme bieten, aber bei Bedarf Wetterschutz benötigen. So lässt sich das Outfit flexibel an Wetter, Temperatur und Aktivität anpassen. Dabei sind Atmungsaktivität, Passform und hochwertige Materialien wichtig. Unser Praxis-Tipp: Bei sportlicher Aktivität auf leichte Schichten setzen und für längere Liftfahrten zusätzliche Wärme einplanen.

Diese Skimode-Marken sollten Sie kennen

Die aktuellen Skimode-Trends zeigen, wie sich modische Looks und Funktionalität auf der Piste verbinden lassen. Neben der passenden Kleidung ist auch die richtige Wintersportausrüstung wichtig.

Auf dem österreichischen Wintersportmarkt bieten zahlreiche bekannte Marken die passende Ausrüstung für die Piste. Ortovox überzeugt mit funktionaler Merino-Bekleidung, Atomic und Head stehen für sportliche Ski-Performance. Salomon bietet vielseitige Wintersportausrüstung und technische Skibekleidung. Dynafit setzt bei Skitouren auf leichte Materialien. Für Schutz und Style sorgen POC mit Skihelmen und Skibrillen sowie Oakley mit auffälligen Designs und einem lässigen Snowboard-Look.

Fazit

Für die Skisaison 2026/27 gibt es den passenden Look für jeden Geschmack: Die Damenmode setzt auf feminine Retro-Eleganz und taillierte Schnitte, während sich die Herrenmode zunehmend am lässigen Snowboard-Style orientiert. Dunkle Basics, kräftige Farbakzente und auffällige Prints ermöglichen vielseitige Stylings. Unabhängig vom Trend bildet funktionales Layering die Grundlage für Komfort auf der Piste. Wer seine bestehende Skigarderobe mit einer neuen Jacke, Skihose oder einem auffälligen Skipullover ergänzt, kann aktuelle Trends aufgreifen, ohne gleich ein komplett neues Outfit kaufen zu müssen. Das schont den Geldbeutel. Ein Preisvergleich hilft zusätzlich dabei, passende Skibekleidung zum besten Preis zu finden.

Autorin Nina Schneider schreibt bei idealo über Modethemen. Sie selbst trägt sowohl sportliche als auch elegante Looks und nutzt Mode bewusst, um ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen

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