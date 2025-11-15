Milano Love Story: Architektur trifft Design

Nicola Salami lässt im Herzen von Mailand Material, Architektur und Design harmonisch verschmelzen.

Die Residenze Hadid im Mailänder Stadtteil CityLife, einem luxuriösen Wohnviertel nicht weit von der berühmten Altstadt, sind weltberühmt: Es ist eines der letzten Projekte der irakischen Architektin Zaha Hadid, die 2016 verstorben ist. Sie schuf einen von drei Wohntürmen, die die Silhouette der italienischen Metropole prägen. Hadids Werk ist für den Einsatz von Stahl, Beton und Sichtbeton bekannt. Doch für diese Arbeit schlug sie einen anderen, überraschenden Weg ein und entschied sich für Holz und Faserbetonplatten, die miteinander kontrastieren und die räumliche Dynamik des Wohnkomplexes betonen. Dazu finden sich für Hadids Werk typische Elemente wie schiefe Formen und geschwungene Linien.

Nicola Salami: Neues Interiorprojekt in Wohngebäude von Zaha Hadid

Neues Interiorprojekt

Im Inneren dieses ikonischen Baus entsteht jetzt eine neue maßgeschneiderte Residenz, die die Handschrift des italienischen Architekten Nicola Salami trägt. Er lässt Material, Architektur und Design in perfekter Synergie verschmelzen. Er wählte jedes Element so aus, dass es ein integraler Bestandteil des Raumes wird und erzeugte visuelle Kontinuität. Als Gestaltungsmaterial für Wände, Decken, Schränke, Küche und Möbel kam PerfectCombination von HD Surface zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine neue synergetische Werkstoffkombination von Zement und Harz, die fugenlose Oberflächen ermöglicht und sie nahtlos umhüllt. Das Material ist pflegeleicht und vereint die Natürlichkeit und Einzigartigkeit des gespachtelten Zements mit der Widerstandsfähigkeit, Elastizität und Undurchlässigkeit des Harzes. Gleichzeitig hat es eine weiche, wolkenartige Textur und vermittelt eine schlichte, zurückhaltende Ästhetik. PerfectCombination dient in der Residenz nicht nur als gestalterisches Material, sondern auch als erzählerisches Element, das den Linien folgt und Volumen betont.

Roter Faden

Das Material zieht sich konsequent durch alle Räume und kommt schon im Eingangsbereich zum Einsatz. Wände und Türen verschmelzen harmonisch zu einer Einheit, durch unterschiedliche Deckenhöhen entsteht ein 360-Grad-Gefühl von Fluss. Weiter geht‘s in den Wohnbereich, in dem das Material die TV-Wand definiert und ein warmes, stimmiges Ambiente erzeugt, das das natürliche Licht verstärkt.

Das Schlafzimmer vereint einen gemütlichen Schlafbereich mit einem kompakten Homeoffice, das durch eine Trennwand abgegrenzt ist. Die sehr sanfte, taktile Oberfläche in neutralen Farbtönen erzeugt eine intime Atmosphäre und strahlt eine große Ruhe aus.

© archittetura urbana, Gerta Collaku

Aus einem Guss

Dass PerfectCombination ausgesprochen vielseitig ist und sich nicht nur als Wandverkleidung eignet, wird im Bad eindrucksvoll vorgeführt. Das Muster der Wände wird am Waschtisch und der Badewanne aufgenommen und verbindet die unterschiedlichen Elemente optisch. Die eleganten Oberflächen zeichnen sich durch ihre Funktionalität aus und sind wasserbeständig, gleichzeitig bringen sie mit weichen Kurven eine einheitliche Ästhetik in den Raum.

© archittetura urbana, Gerta Collaku

In der Küche wird die materielle Kontinuität ebenfalls fortgesetzt: PerfectCombination überzieht Schränke, Insel und Esstheke und lässt sie wie eine Erweiterung des Wohnzimmers wirken, in der Funktion und Stil zusammentreffen. Für farbliche Abwechslung sorgen Barhocker in einem gedeckten Rosa mit goldenen Akzenten.

Schlichte Eleganz

Das Interieur der maßgeschneiderten Residenz ist minimalistisch und elegant und führt die fließende Optik der äußeren Architektur mühelos fort, ohne sie zu imitieren. Es ist eine Interpretation des Bauwerks von Zaha Hadid, bei der zeitgenössisches Material zum Einsatz kommt. Jedes Detail des Wohnprojekts reagiert auf die Architektur und nimmt ihren Geist auf.