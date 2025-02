Alcaraz holt sich den ersten Turniersieg im Jahr 2025

Carlos Alcaraz hat am Sonntag seinen ersten Turniersieg im Jahr 2025 fixiert.

Der spanische Tennis-Weltranglistendritte behielt im Finale des mit 2,563 Millionen Euro dotierten ATP500-Hartplatzevents in Rotterdam topgesetzt gegen den auf Position drei eingestuften Australier Alex de Minaur nach etwas weniger als zwei Stunden mit 6:4,3:6,6:2 die Oberhand. Für den 21-Jährigen war es der 17. Erfolg auf der ATP-Tour, der erste seit jenem in Peking Ende September 2024.

Erstes Mal Indoor

Zum ersten Mal überhaupt durfte Alcaraz bei einem Indoor-Turnier den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Ihm gelang als erstem Akteur seit Lleyton Hewitt 2004 das Kunststück gleich bei seiner ersten Teilnahme in Rotterdam auch das Turnier zu gewinnen. Der Spanier ist nun auch der jüngste Spieler aller Zeiten, der Turniersiege auf Sand, Rasen, Hartplatz und Indoor-Hartplatz feiern konnte. "Es war eine richtig gute Woche für mich", sagte der vierfache Grand-Slam-Turniersieger. Angereist sei er aufgrund einer Verkühlung nicht in bester Verfassung. "Es ist mir dann aber jeden Tag besser gegangen."

Beim ebenfalls auf ATP500-Ebene stattgefundenen Turnier in Dallas setzte sich der ungesetzte Denis Shapovalov durch. Der 25-jährige Kanadier behielt im Endspiel gegen den als Nummer zwei gereihten Norweger Casper Ruud mit 7:6(5),6:3 die Oberhand. Für Shapovalov war es der dritte Karrieretitel auf der Tour, der ihn im Ranking am Montag um 22 Plätze nach vor auf Position 32 bringen wird.