Tor und Assist von Höbinger bei Liverpools FA-Cup-Aufstieg

Wienroither debütierte im Dress von Manchester City - Auch Arsenal stieg auf - Zadrazil gab schnelles Comeback beim FC Bayern

Marie-Therese Höbinger hat Liverpool am Sonntag zum Aufstieg ins Viertelfinale des englischen Frauen-Fußball-FA-Cups geführt. Die zur Pause eingewechselte, 23-jährige Offensivspielerin brachte ihr Team beim 2:0-Sieg im Auswärtsduell mit Rugby Borough in der 84. Minute in Führung und bereitete den zweiten Treffer in der 92. Minute vor. Ein erfolgreiches Debüt feierte Laura Wienroither im Dress von Manchester City, sie durfte beim 3:1 gegen Leicester City ab der 75. Minute ran.

Über den Aufstieg in die Runde der letzten acht jubelte auch Manuela Zinsberger. Die ÖFB-Teamtorfrau stand beim 2:0-Sieg von Arsenal gegen London City Lionesses im Gegensatz zu den jüngsten Partien wieder einmal in der Startelf.

Positive ÖFB-Nachrichten weniger als zwei Wochen vor dem Nations-League-Start gegen Schottland am 21. Februar in Ried gab es auch in der deutschen Bundesliga. Sarah Zadrazil gab nach ihrem Muskelfaserriss im Oberschenkel früher als gedacht ihr Comeback. Die 31-Jährige wurde beim 3:1-Sieg des zweitplatzierten FC Bayern bei 1899 Hoffenheim in der 63. Minute eingetauscht. Bei den Verliererinnen wirkte Julia Hickelsberger-Füller bis zur Pause mit.