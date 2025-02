Leipzig springt dank Sieg gegen St. Pauli auf den 4. Platz

RB Leipzig hat einen Schritt aus der Krise geschafft und steht nach der 21. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga auf einem Champions-League-Startplatz.

Die Sachsen gewannen am Sonntag daheim gegen den FC St. Pauli 2:0 (2:0) und belegen damit Rang vier. Benjamin Sesko (16.) und Xavi Simons (35.) sorgten für die Tore. Nach einer Roten Karte für Willi Orban (69.) brachte Leipzig in Unterzahl den ersten Erfolg nach vier sieglosen Spielen über die Zeit.

Österreicher-Duo eingewechselt

Trainer Marco Rose wechselte Nicolas Seiwald (46.) und Christoph Baumgartner (72.) ein, beim Aufsteiger stand David Nemeth bis zur 80. Minute auf dem Platz. St. Pauli hat sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, dahinter treten Holstein Kiel und der VfL Bochum im Kampf um den Klassenerhalt auf der Stelle. Die beiden Abstiegskandidaten trennten sich im direkten Duell 2:2 (1:2) und verpassten den dringend benötigten Befreiungsschlag. Die Kieler verhinderten durch das Remis immerhin ein Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz, auf dem mit zwei Punkten Rückstand weiterhin die Bochumer rangieren.

Steven Skrzybski hatte die Kieler in der dritten Minute durch einen Handelfmeter in Führung gebracht. Die Bochumer drehten per Doppelschlag durch Myron Boadu (37., 39.) zwischenzeitlich die Partie, ehe Holsteins Abwehrchef David Zec (50.) der Ausgleich für die Gastgeber gelang.