Muslic-Sensation perfekt! Zweitligist Plymouth eliminiert Liverpool!

Sensation im FA Cup! Der FC Liverpool blamiert sich und scheidet gegen den Zweitligisten Plymouth Argyle aus. Für den Österreicher und Ex-Ried-Coach Miron Muslic ein historischer Erfolg.

Der FA Cup hat seine nächste große Überraschung: Liverpool ist draußen! Die Reds unterlagen am Sonntag dem Tabellenletzten der zweiten englischen Liga, Plymouth Argyle, mit 0:1 und verabschieden sich bereits in der vierten Runde aus dem traditionsreichen Pokal-Wettbewerb.

Den entscheidenden Treffer erzielte Ryan Hardie per Elfmeter in der 53. Minute. Plymouth, das in der EFL Championship mit einem Torverhältnis von -34 auf dem letzten Platz liegt, verteidigte den Vorsprung sensationell und schrieb damit FA-Cup-Geschichte.

Arne Slot startete mit B-Elf

Liverpool-Coach Arne Slot setzte auf eine B-Elf mit einigen Nachwuchsspielern. Unter anderem stand der 17-jährige Trey Nyoni auf dem Platz, in der Offensive kam Federico Chiesa zum Einsatz. Trotz der Rotation ist das Aus eine herbe Enttäuschung für die Reds, die in der Premier League an der Tabellenspitze stehen und in der Champions League bereits im Achtelfinale sind.

Schiri-Durchsagen sorgen für Diskussionen

Nach dem Spiel äußerte sich Trainer Slot kritisch zu den neuen Schiedsrichter-Durchsagen im Stadion. Diese sollen mehr Transparenz bringen, doch der Niederländer sieht eine Gefahr für die Unparteiischen: "Ich glaube, der Druck wird dadurch noch größer."