Paukenschlag vor Super Bowl: Team setzt Star-Quarterback vor die Tür

Während die ganze Welt dem Super Bowl entgegenfiebert sorgt eine andere Meldung für Schlagzeilen. Ein Quarterback wird nächstes Jahr nicht zu seinem Team zurückkehren dürfen.

Beim Super Bowl können nur zwei Teams teilnehmen. Für 30 andere Mannschaften der NFL hat mittlerweile die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Einige Trainerwechsel haben bereits stattgefunden, im März beginnt dann auch die Transferzeit. Vor allem die Quarterbacks stehen hier im Fokus. Denn während die Draftklasse der Spielmacher eher überschaubar ist, könnten einige große Namen auf Vereinssuche gehen.

Wenige Stunden vor dem großen Finale dürfte ein weiterer Superstar am Markt sein. Denn nach einem Meeting in New York haben die Jets laut Medienberichten in den USA entschieden, dass sie sich von Superstar Aaron Rodgers trennen wollen.

Nach zwei durchwachsenen Jahren will man einen Schlussstrich unter dem Projekt mit dem 41-Jährigen ziehen. Ob Rodgers seine Karriere dennoch fortsetzt, ist derzeit noch offen. Es dürfte allerdings mehrere Teams geben, die einen Spieler seines Kalibers begrüßen würden.

Zwei Stars vor ungewisser Zukunft

Doch Rodgers ist nicht der einzige Ex-Final-Sieger, dem das Schicksal heuer blüht. Seit Tagen kursiert das Gerücht, dass Russell Wilson keine Vertragsverlängerung bei den Pittsburgh Steelers erhalten wird. Trotz Play-off-Einzug ist man mit den Leistungen des 36-Jährigen zu Saisonende nicht zufrieden gewesen, auch hier deutet alles auf Abschied nach einem Jahr hin.Ebenfalls zwei erfolglose Jahre erlebte Derek Carr an dem Ort, wo heute Nacht der Super Bowl stattfindet. Ob die New Orleans Saints das Mega-Gehalt des Spielmachers stemmen wollen, hängt allerdings auch davon ab, wer der neue Cheftrainer im Big Easy wird. Gut möglich, dass der neue Saints-Coach bereits in New Orleans ist. Derzeit deutet alles darauf hin, dass Kellen Moore, der Offensive CooridnatorCoordinator der Philadelphia Eagles, in den nächsten Tagen verpflichtet wird.