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Ein schöner Christbaum gehört für viele einfach zu Weihnachten dazu. Doch herabfallende Nadeln, regelmäßiges Gießen und die jährliche Suche nach dem perfekten Exemplar können schnell lästig werden. Künstliche Weihnachtsbäume sind deshalb eine praktische Alternative. Moderne Modelle sehen erstaunlich echt aus, sind jedes Jahr wiederverwendbar und teilweise sogar schon mit Beleuchtung ausgestattet. Wir stellen fünf interessante Modelle für unterschiedliche Ansprüche und Budgets vor.

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Ob kompakter Weihnachtsbaum für kleine Wohnungen, besonders dichtes Modell mit naturgetreuen Zweigen oder Premium-Tanne mit integrierter LED-Beleuchtung: Die Auswahl an künstlichen Christbäumen ist groß. Dabei unterscheiden sich die Modelle nicht nur in Höhe und Optik, sondern auch bei Ausstattung und Preis.

Wir haben fünf künstliche Weihnachtsbäume näher betrachtet. Die Auswahl reicht vom platzsparenden 90-Zentimeter-Exemplar bis zur 180 Zentimeter hohen Premium-Tanne.

Eloneo Weihnachtsbaum – kompakter Christbaum mit natürlicher Optik

Der Eloneo Weihnachtsbaum mit 90 Zentimetern Höhe ist eine praktische Lösung für kleinere Wohnungen, Beistelltische oder gemütliche Weihnachtsecken. Trotz seiner kompakten Größe setzt das Modell auf eine naturgetreue Optik und einen dekorativen Holzständer.

Besonders interessant sind die Spritzgussnadeln, die echten Tannennadeln optisch näherkommen als einfache Kunststoffstreifen. Dadurch erzeugt der kleine Christbaum auch ohne aufwendige Dekoration eine besinnliche Atmosphäre. Mit einer Lichterkette und einigen Weihnachtskugeln wird dieser Effekt natürlich noch um einiges verstärkt.

Die wichtigsten Details im Überblick:

· Höhe: 90 cm

· Material: Holz und Spritzguss

· Farbe: Grün

· Naturgetreue Nadeloptik

· Inklusive Holzständer

· Ideal für kleinere Räume und als zusätzlicher Weihnachtsbaum

Der Eloneo eignet sich damit für alle, die einen platzsparenden und naturgetreuen Weihnachtsbaum suchen. Auch als Zweitbaum im Schlafzimmer, Vorzimmer oder Büro macht das kompakte Modell eine gute Figur.

ArtiTree Premium Tanne – natürliche Optik trifft auf moderne Beleuchtung

Wenn der künstliche Weihnachtsbaum möglichst echt aussehen soll, lohnt sich ein Blick auf die ArtiTree Premium Tanne mit 180 Zentimetern Höhe. Das Modell kombiniert naturgetreue Spritzgussnadeln mit einer integrierten LED-Beleuchtung.

Ganze 340 warmweiße Lämpchen sorgen dabei für eine gemütliche Atmosphäre und lassen sich mittels Fernbedienung, Dimmer und Zeitschaltuhr steuern. So können Sie den Baum am Abend passend zur gewünschten Weihnachtsstimmung beleuchten.

Die wichtigsten Details im Überblick:

· Höhe: 180 cm

· Durchmesser: 120 cm

· Material: Spritzguss

· Integrierte warmweiße LED-Beleuchtung

· Fernbedienung und Dimmer

· Praktische Zeitschaltuhr

· Schutzart IP44

Die ArtiTree Premium Tanne gehört zu den höherpreisigen Modellen dieser Auswahl, bietet dafür aber eine umfangreiche Ausstattung auf Premium-Niveau.

Evergreen Vermont Fichte – festlicher Lichterglanz ohne zusätzliches Schmücken

Auch die Evergreen Vermont Fichte mit 180 Zentimetern Höhe bringt bereits 350 warmweiße LEDs mit. Damit ist die Grundlage für eine stimmungsvolle Weihnachtsdekoration schon vorhanden.

Die Kombination aus PVC- und Polyethylen-Nadeln sorgt außerdem für eine naturgetreue Optik. Praktisch ist auch der mitgelieferte Metallständer. Mit einem Durchmesser von 129 Zentimetern bietet das Modell eine großzügige Silhouette, die im Wohnzimmer besonders gut zur Geltung kommt.

Sie müssen den Baum somit nur aufstellen, die Zweige ausrichten und anschließen. Mit festlichen Weihnachtskugeln, Lametta und/oder einer schönen Spitze wird die Evergreen Vermont Fichte zum echten Highlight am Heiligabend.

Die wichtigsten Details im Überblick:

· Höhe: 180 cm

· Durchmesser: 129 cm

· Material: PVC und Polyethylen

· 350 integrierte warmweiße LEDs

· Inklusive Metallständer

· Naturgetreue Fichtenoptik

· Für Innenräume und geeignete geschützte Außenbereiche

Die Evergreen Vermont Fichte ist damit eine gute Wahl für alle, die einen größeren Weihnachtsbaum mit fertiger Beleuchtung suchen, aber weniger ausgeben möchten als für ein Premium-Modell.

HOMCOM Weihnachtsbaum – besonders viele Zweige für eine volle Optik

Ein dichter Weihnachtsbaum sorgt für einen besonders festlichen Eindruck. Genau hier setzt der HOMCOM Weihnachtsbaum mit 180 Zentimetern Höhe an. Die insgesamt 1.942 Astspitzen mit Zweigen verleihen dem Baum eine volle, gleichmäßige Silhouette.

Die grüne PVC-Konstruktion ist dabei auf eine klassische Tannenoptik ausgelegt. Durch das Ausrichten und Auffächern der einzelnen Zweige lässt sich das Erscheinungsbild beim Aufbau zusätzlich anpassen.

Ein weiterer Vorteil für Fans der individuellen Gestaltung ist die flexible Dekoration. Da bei diesem Modell keine integrierte Beleuchtung dabei ist, können Sie selbst entscheiden, welche Lichterkette Sie verwenden möchten.

Die wichtigsten Details im Überblick:

· Höhe: 180 cm

· 1.942 Astspitzen

· Material: PVC und Metall

· Naturgetreue, dichte Optik

· Schwer entflammbar

· Für den Innenbereich geeignet

· Keine Licherkette enthalten

Der HOMCOM Weihnachtsbaum richtet sich damit an alle, die einen großen und dicht wirkenden Christbaum zu einem vergleichsweise günstigen Preis suchen.

RS Trade HXT 19001 180 cm – klassischer Weihnachtsbaum mit viel Platz für Dekoration

Mit 180 Zentimetern Höhe und einer klassischen grünen Tannenoptik gehört der RS Trade HXT 19001 ganz klar zu den traditionellen Weihnachtsbäumen. Seine 1.422 Astspitzen bieten eine gute Grundlage für eine schöne festliche Dekoration.

Mit einem Durchmesser von 132 Zentimetern nimmt er außerdem genügend Raum ein, um im Wohnzimmer weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Der mitgelieferte Metallständer sorgt dabei für die notwendige Stabilität.

Der große Vorteil bei diesem Modell ist vor allem das Verhältnis aus Größe, Ausstattung und Preis. Denn mit knapp 80 Euro ist der RS Trade HXT 19001 die günstigste 180 Zentimeter große Kunst-Tanne in unserer Auswahl.

Die wichtigsten Details im Überblick:

· Höhe: 180 cm

· Durchmesser: 132 cm

· 1.422 Astspitzen

· Materialien: Kunststoff und PE

· Inklusive Metallstände

· Schwer entflammbar

· Klassische grüne Tannenoptik

Der RS Trade Weihnachtsbaum ist damit ein interessantes Modell für alle, die einen großen Christbaum zu einem überschaubaren Preis suchen.

Fazit: Künstliche Weihnachtsbäume bieten Komfort für viele Jahre

Künstliche Weihnachtsbäume sind eine praktische und vor allem nachhaltige Alternative zum echten Christbaum. Sie verlieren keine natürlichen Nadeln, müssen nicht gegossen werden und lassen sich bei sorgfältiger Lagerung über mehrere Weihnachtssaisonen hinweg verwenden.

Unsere Auswahl zeigt außerdem, dass es für unterschiedliche Bedürfnisse passende Modelle gibt: vom kompakten Eloneo für kleinere Räume über die beleuchtete Evergreen Vermont Fichte bis zur top-ausgestatteten ArtiTree Premium Tanne.

Damit steht einem festlich geschmückten Zuhause nichts mehr im Weg – ganz ohne die jährliche Suche nach dem perfekten echten Christbaum.

Autorin Katja Zimmermann ist langjährige Redakteurin im idealo Magazin und beschäftigt sich täglich mit Konsumtrends, Preisentwicklungen und guten Kaufentscheidungen.