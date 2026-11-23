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Elektrische Zahnbürsten von Oral-B gehören zu den beliebten Black-Friday-Angeboten bei Amazon. Doch welches Modell lohnt sich wirklich? Zwischen der iO Series 2, iO Series 5 und iO Series 6 gibt es Unterschiede, die du vor dem Kauf kennen solltest. Auch bei den Ersatzbürsten kannst du sparen.

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Eine elektrische Zahnbürste steht schon länger auf deiner Wunschliste? Dann lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Black-Friday-Angebote bei Amazon. Besonders die Oral-B-iO-Reihe bietet verschiedene Modelle für unterschiedliche Ansprüche. Während die günstigeren Varianten auf die wichtigsten Funktionen setzen, bieten die höherwertigen Modelle mehr Reinigungsprogramme und zusätzliche Ausstattung.

Wir zeigen dir, worauf du beim Kauf achten solltest und welche Oral-B-Produkte für dich interessant sein könnten.

Oral-B iO Series 2: Für alle, die es unkompliziert mögen

Du möchtest von einer Handzahnbürste auf eine elektrische Zahnbürste umsteigen, ohne gleich viel Geld auszugeben? Dann könnte die Oral-B iO Series 2 in Pink die richtige Wahl sein.

© Oral-B

Das Modell bietet drei Reinigungsmodi und konzentriert sich damit auf die wichtigsten Funktionen für die tägliche Zahnpflege. Im angebotenen Set sind ein Bürstenkopf und ein Reiseetui enthalten.

Die iO Series 2 eignet sich besonders für Einsteiger, die eine unkomplizierte elektrische Zahnbürste suchen und auf zahlreiche Zusatzfunktionen verzichten können.

Oral-B iO Series 5: Mehr Reinigungsprogramme und Zubehör

Wenn du dir etwas mehr Flexibilität beim Zähneputzen wünschst, lohnt sich ein Blick auf die Oral-B iO Series 5 in Weiß.

© Oral-B

Im Gegensatz zur Series 2 verfügt sie über fünf Reinigungsmodi. So kannst du die Zahnpflege besser an deine persönlichen Vorlieben anpassen.

Ein weiterer Vorteil ist der Lieferumfang: Bei diesem Angebot bekommst du drei Bürstenköpfe und ein Reiseetui dazu. Das ist praktisch, weil du nicht sofort zusätzliche Aufsteckbürsten kaufen musst.

Die iO Series 5 ist damit eine interessante Wahl für alle, die mehr Funktionen möchten, aber nicht unbedingt zum nächsthöheren Modell greifen wollen.

Oral-B iO Series 6: Komfort für die tägliche Zahnpflege

Die Oral-B iO Series 6 in Schwarz richtet sich an alle, die bei ihrer elektrischen Zahnbürste besonderen Wert auf Bedienkomfort legen.

Auch dieses Modell bietet fünf Reinigungsmodi. Der wesentliche Unterschied zur Series 5 liegt deshalb nicht in der Anzahl der Programme, sondern vor allem in der Ausstattung und Bedienung. Die Series 6 verfügt über ein interaktives Display, das dir Informationen direkt am Handstück anzeigt.

© Oral-B

Im angebotenen Set sind außerdem drei Bürstenköpfe und ein Reiseetui enthalten.

Wenn du zusätzliche Informationen direkt auf deiner Zahnbürste sehen möchtest, könnte sich der Aufpreis zur Series 6 lohnen.

Wichtig: Achte beim Preisvergleich nicht nur auf die Modellnummer. Auch der Lieferumfang spielt eine Rolle. Ein Set mit mehreren Bürstenköpfen kann langfristig günstiger sein als ein vermeintliches Schnäppchen mit nur einem Aufsatz.

Oral-B iO Ersatzbürsten: Auch hier gibt es ein Black-Friday-Angebot

Wer bereits eine elektrische Zahnbürste der iO-Reihe besitzt, sollte auch die Oral-B iO Ultimate Reinigung Ersatzbürsten in Schwarz im Auge behalten.

Die Aufsteckbürsten sind speziell für das iO-System entwickelt und sollen mit ihrer Borstenanordnung eine gründliche Reinigung unterstützen.

© Oral-B

Gerade weil Bürstenköpfe regelmäßig ausgetauscht werden müssen, kann sich ein Vorratskauf bei einem guten Angebot lohnen. Prüfe dabei unbedingt die Packungsgröße und den Preis pro Bürstenkopf.

Fazit: Welche Oral-B lohnt sich für dich?

Du möchtest möglichst einfach und preisbewusst in die elektrische Zahnpflege einsteigen? Dann ist die iO Series 2 eine gute Option. Wenn du mehr Reinigungsprogramme und gleich mehrere Bürstenköpfe möchtest, solltest du dir die iO Series 5 genauer ansehen.

Die iO Series 6 lohnt sich vor allem dann, wenn dir das zusätzliche Display und der Bedienkomfort wichtig sind.

Bei den Black-Friday-Angeboten gilt: Vergleiche vor dem Kauf die aktuellen Preise und achte auf das enthaltene Zubehör. So findest du das Modell, das wirklich zu deinen Bedürfnissen passt.

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