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Ob neues Smartphone, großer Fernseher, praktisches Tablet oder leistungsfähiger Laptop: Samsung hat zum Black Friday einiges zu bieten. Wir zeigen dir vier interessante Technik-Angebote bei Amazon, die du dir genauer ansehen solltest.

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Du möchtest dein altes Handy ersetzen, dein Wohnzimmer mit einem neuen Fernseher aufwerten oder suchst ein Tablet für den Alltag? Dann lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Black-Friday-Angebote von Samsung. Vom günstigen Galaxy-Smartphone bis zum modernen KI-Laptop ist für unterschiedliche Bedürfnisse etwas dabei.

1. Samsung Galaxy A17 5G: Viel Smartphone für den Alltag

Du suchst ein zuverlässiges Smartphone, ohne gleich ein Vermögen auszugeben? Das Samsung Galaxy A17 5G ist eine interessante Wahl für alle, die ein modernes Handy für den täglichen Gebrauch möchten.

© Samsung

Das Smartphone bietet eine 50-Megapixel-Kamera, 128 GB Speicherplatz und einen großen 5.000-mAh-Akku. Damit bist du für Fotos, Nachrichten, Social Media und Streaming gut ausgestattet. Dank 5G kannst du außerdem unterwegs schnelle Mobilfunkverbindungen nutzen, sofern dein Tarif und Netz das unterstützen.

Mit seinem nur 7,5 Millimeter dünnen Gehäuse wirkt das Galaxy A17 angenehm schlank. Die blaue Farbvariante sorgt zusätzlich für einen modernen Look.

2. Samsung Crystal U7099H: 55-Zoll-Fernseher für dein Wohnzimmer

Ein gemütlicher Filmabend macht auf einem großen Bildschirm gleich mehr Spaß. Der Samsung Crystal U7099H bringt mit seiner Bildschirmdiagonale von 55 Zoll beziehungsweise 138 Zentimetern echtes Heimkino-Feeling ins Wohnzimmer.

© Samsung

Der Smart-TV bietet 4K-UHD-Auflösung, eine Upscaling-Funktion zur Bildoptimierung und einen Gaming Hub für zusätzliche Unterhaltungsmöglichkeiten. Auch smarte Funktionen und ein integriertes Soundpaket gehören zur Ausstattung.

Damit eignet sich der Fernseher für Serienfans, Filmabende und alle, die ihr bisheriges TV-Gerät durch ein größeres Modell ersetzen möchten.

3. Samsung Galaxy Tab S10 FE: Tablet mit S Pen

Ob zum Lernen, Arbeiten oder Entspannen auf der Couch: Das Samsung Galaxy Tab S10 FE ist ein vielseitiger Begleiter.

© Samsung

Das Tablet verfügt über ein 10,9 Zoll großes Display, 128 GB Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher. Besonders praktisch ist der mitgelieferte S Pen. Damit kannst du handschriftliche Notizen festhalten, Skizzen erstellen oder Dokumente bearbeiten.

Auch für Videos, digitale Bücher und alltägliche Anwendungen bietet das Android-Tablet eine interessante Ausstattung. Wer ein Gerät für Unterhaltung und produktive Aufgaben sucht, sollte sich dieses Modell näher ansehen.

4. Samsung Galaxy Book4 Edge: KI-Laptop für unterwegs

Du brauchst einen Laptop für die Uni, das Homeoffice oder unterwegs? Dann könnte das Samsung Galaxy Book4 Edge interessant sein.

© Samsung

Das Notebook besitzt ein 15,6 Zoll großes Display, einen Snapdragon X Plus Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Als Copilot+ PC bietet es außerdem KI-gestützte Windows-Funktionen für kompatible Anwendungen.

In der Farbe Sapphire Blue macht der Laptop auch optisch einiges her. Vor allem für Büroarbeiten, Recherche, Videokonferenzen und alltägliche Aufgaben ist er eine spannende Option. Beachte allerdings, dass bei einem Snapdragon-Prozessor nicht jede ältere Windows-Anwendung uneingeschränkt kompatibel sein muss.

Hier findest du das Samsung Galaxy Book4 Edge bei Amazon.

Fazit: Welcher Samsung-Deal passt zu dir?

Die vier Samsung-Geräte decken ganz unterschiedliche Wünsche ab. Das Galaxy A17 5G ist eine praktische Wahl für den Smartphone-Alltag, während der Crystal U7099H mit seinem großen 4K-Bildschirm punktet. Das Galaxy Tab S10 FE überzeugt durch seine Vielseitigkeit und den S Pen. Wer dagegen einen Laptop für unterwegs sucht, sollte sich das Galaxy Book4 Edge ansehen.

Unser Tipp: Vergleiche vor dem Kauf den aktuellen Amazon-Preis mit anderen Händlern. Gerade am Black Friday können sich Angebote schnell ändern. So findest du heraus, ob dein Wunschgerät tatsächlich ein Schnäppchen ist.

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