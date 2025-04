Wiener Gunther sorgt für Riesenskandal in der WWE

Der Wiener WWE-Star Gunther sorgt wieder einmal für Negativschlagzeilen! Nach seiner krachenden Niederlage gegen Jey Uso bei Wrestlemania sorgte er für einen handfesten Skandal.

Gunther hat seinen Titelverlust bei Wrestlemania nicht gut verkraftet. Der Wiener musste gegen Jey Uso im Sleeperhold aufgeben, seine Regentschaft ist zu Ende.

Bei Monday Night Raw zuckte der 37-Jährige komplett aus. Er attackierte zunächst Kommentator-Legende Michael Cole. Sein Partner Pat McAfee sprang ihm zur Seite und wurde von Gunther böse in die Mangel genommen.

Der Wiener würgte den ehemaligen NFL-Profi bewusstlos, danach musste McAfee vom medizinischen Personal gestützt hinter die Bühne gebracht werden. Diese Attacke wird wohl schwerwiegende Konsequenzen für Gunther haben.

RKO für historischen Cena

John Cena "feierte" seinen historischen 17. Rekord-Titelgewinn mit einer Schimpftirade gegen das Publikum. Er will nur noch 27 Mal auftreten und dann mit dem Titel in Pension gehen. Er hat seine Rechnung nicht mit Randy Orton gemacht: Cena kassierte einen RKO outta nowhere! Somit ist wohl der nächste Gegner fix.

Mit Rusev gab es bei Raw auch ein lang ersehntes Comeback. Er attackierte die Alpha Academy und sprengte das Tag-Team-Titelmatch mit seinem Angriff.

Seth Rollins schockte die Wrestling-Welt mit seinem Sieg bei Wrestlemania am Samstag: Paul Heyman hinterging CM Punk UND Roman Reigns und stellte sich an Rollins' Seite. Bei Raw wollten sich Reigns und Punk rächen, doch Heyman und Rollins hatten überraschende Verstärkung dabei: Bron Breakker! Das neue Power-Duo vernichtete Punk und Reigns und wird wohl nun die Montage in der WWE dominieren.