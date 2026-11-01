November 2026: Dein Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt dir einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahre, was im November auf dein Sternzeichen zukommt.

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Der November 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahre, was der November für dich bereithält und wie du die astrologischen Strömungen optimal nutzen kannst. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf dein Sternzeichen auswirkt.

Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das November-Monatshoroskop von Gerda Rogers

Horoskop © Getty Images

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Singles müssen schon eine Extraportion Charme auspacken, um eine Chance zu haben. In bestehenden Beziehungen solltest du eher auf eine Nachdenkpause gefasst sein.

Gesundheit: Der positive Energieschub hält noch bis 25.11. an, könnte dich aber auch dazu verleiten, dir wieder zu viel zuzumuten. Nimm dir mehr Zeit für deine Schönheit.

Beruf: Bis 13.11. ist Merkur wieder rückläufig. Unterschreibe in dieser Phase nichts, es könnte anders kommen, als du denkst. Hüte deine Finanzen besser!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Jetzt lassen sich vielleicht gangbare Kompromisse finden. Zeige auf jeden Fall mehr Wohlwollen und komme dem Partner entgegen. Das könnte heilsam sein.

Gesundheit: Mars im Löwen und die Merkur-Opposition warnen nachdrücklich vor nervlicher und körperlicher Überlastung. Sage rechtzeitig "stopp!" und regeneriere dich!

Beruf: Bis Mitte des Monats ist noch Vorsicht geboten, vor allem mit Vereinbarungen und Zusagen. Ab dem 14.11. sollte eine Einigung auf vernünftige Kompromisse möglich sein.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Jetzt kannst du dich überzeugen, dass sich die angenehmen Seiten des Lebens auch in harmonischer Zweisamkeit genießen lassen. Motto: Verwöhnen und verwöhnen lassen!

Gesundheit: Venus ist dir wieder sehr gewogen: Tu mehr für dein Selbstwertgefühl, etwa mit einem neuen Styling! Musische Genüsse sind ideal, um Geist und Seele zu beleben.

Beruf: Freue dich auf Unterstützung und weitere erfolgreiche Kooperationen. Nur keine Voreiligkeiten bis 13.11. Warte mit Abschlüssen und Verträgen bis 14.11.!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Es wäre gut, sich viel großzügiger und toleranter zu zeigen. Man möchte Spaß haben und sich nicht wieder eingeengt fühlen. Nimm dir diese Lernaufgabe geduldig an!

Gesundheit: Jetzt bist du wohl in der Lage, alles etwas nüchterner zu sehen, und mit Belastungen vernünftig umzugehen. Effiziente Organisation hilft dir, Kräfte zu sparen.

Beruf: Keine voreiligen Entscheidungen unter dem rückläufigen Merkur bis 13.11. Du kannst auch Konkurrenten auf den Plan rufen. Übe dich lieber in Zurückhaltung!

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Nun gewinnt die Liebe wieder viel mehr Leichtigkeit, die Lage entspannt sich. Singles dürfen nach Herzenslust flirten, sollten aber keinesfalls mit Gefühlen spielen.

Gesundheit: Halte deine Energie und Entschlossenheit in Ehren, aber du bist jetzt drauf und dran, deinen Nerven viel zu viel zuzumuten. Das könnte auch zu Konzentrationsfehlern führen.

Beruf: Zurückhaltung und keine impulsiven Entscheidungen bis 13.11.! Immerhin kannst du jetzt wieder Verbündete hinter dir versammeln. Stärke also deine Kontakte!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Alles wieder spielerischer und entspannter. Du darfst auch ruhig ein bisschen selbstbewusster auftreten. Das Gegenüber großzügig zu verwöhnen, kommt sicher gut an.

Gesundheit: Richtig genießen zu lernen, ist auch eine lohnende Aufgabe. Mehr Muße, geistige Anregung und musische Genüsse, statt immer nur daran zu denken, sich nützlich zu machen!

Beruf: Bis 13.11. ist Merkur noch rückläufig, danach lassen sich wieder Nägel mit Köpfen machen. Stimme aber deine Ambitionen mit den Interessen anderer gründlich ab!

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Jetzt kann dein Liebesleben endlich wieder voll aufblühen. Es könnte sich allerdings auch nur um ein Strohfeuer handeln, sofern die Vernunft nicht mit im Boot ist.

Gesundheit: Widme dich wieder einmal deiner Schönheitspflege und freue dich auf positive Resonanz, die dir bestimmt guttut! Zeit auch, mehr Lebensfreude zu tanken.

Beruf: Warte mit wichtigen Entscheidungen bis Mitte des Monats und gehe kein finanzielles Risiko ein, auch wenn es gut läuft! Lege lieber Reserven an!

Horoskop © Getty Images/iStockphoto

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Mars und Jupiter sorgen immer noch für enorme Unruhe. Lehne dich wegen eines Strohfeuers nicht zu weit aus dem Fenster und halte den Ball lieber flach!

Gesundheit: Unter dem Löwe-Mars heißt es vor allem, Herz und Kreislauf nicht belasten. Auch deine Nerven sind angespannt. Daher viel gelassener und bloß nicht zu kämpferisch!

Beruf: Zurückhaltung und keine impulsiven Entscheidungen bis 13.11.! Nimm Hilfe an und höre mal auf andere, statt deinen Kopf durchzusetzen. Entwarnung ab 26.11.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Venus lockt wieder besonders verführerisch. Selbst länger währende Beziehungen könnten wieder sehr aufregend werden, Singles brauchen bestimmt nicht lange zu suchen.

Gesundheit: Jupiter und Mars verleihen dir noch bis 25.11. jede Menge Energie. Es ist aber auch wieder eine hervorragende Phase, um dich deiner Schönheitspflege zuzuwenden.

Beruf: Bis 13.11. ist Merkur noch rückläufig, warte also so lange mit neuen Plänen und Entscheidungen! Danach darfst du noch einmal bis 25.11. richtig Gas geben.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Es könnte nochmals sehr kritisch werden, wenn du dem Partner jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit und Wohlwollen schenkst. Man braucht Anerkennung und keine Kritik.

Gesundheit: Mars steht noch bis 25.11. im Zeichen Löwe und ermutigt dich, dir nicht so viel Verantwortung aufzubürden und das Leben ein bisschen spielerischer zu betrachten.

Beruf: Mars und Merkur liegen immer noch im Clinch. Warte mit Entscheidungen bis 14.11. zu. Ohne Kommunikation geht es nicht: Finanzielle Fragen einvernehmlich klären!

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Liebe: Der charmanten Waage-Venus wirst du kaum widerstehen können, zumal du selbst bestens ankommst. Kann aber nur klappen, wenn es nicht nach deinem Kopf gehen muss.

Gesundheit: Diese extrem anstrengende Phase, in der du dich keinesfalls ausbeuten solltest, endet erst am 25.11. Gönne zumindest deinen geplagten Nerven ein wenig mehr Ruhe!

Beruf: Du bekommst wieder mehr Unterstützung und kannst dich auch finanziell konsolidieren. Lass dich gut beraten, dann lässt sich ab 26.11. alles vernünftig lösen.

Fische (20. Februar – 20. März)

Liebe: Gönne deiner Sehnsucht nach Symbiose eine kleine Atempause und genieße die charmanten, aber eher unverbindlichen Flirts unter der verspielten Waage-Venus!

Gesundheit: Mars steht immer noch im stolzen Löwen. Also raus aus deinem Elfenbeinturm und hinein ins pralle Leben! Lebensfreude tanken, statt Herbstdepression ist die Devise!

Beruf: Mars-Opposition und der rückläufige Merkur (bis 13.11.) empfehlen vor allem Besonnenheit. Lass deine Pläne noch reifen und dich nicht zu Entscheidungen drängen!

Neuer Monat, neue Möglichkeiten!