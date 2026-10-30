Astro-Woche
31.10. – 6.11.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Nutze deine Chance am Sonntag und Montag, wieder mehr Harmonie herzustellen! Dränge den Partner nur nicht. Einfach vernünftig und freundlich!
- Gesundheit: Nimm dir bis Montag mehr Zeit für deine Schönheit! Und ab Donnerstag eher etwas kürzertreten.
- Beruf: In finanziellen Fragen heißt es besser aufpassen. Sei kooperativ und entgegenkommend!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Von Dienstag bis Donnerstag bist du bestimmt gern gesehen. Schenke deinem Gegenüber mehr Aufmerksamkeit und packe auch mal mehr Charme aus!
- Gesundheit: Schone dich ein bisschen bis Montag! Von Dienstag bis Donnerstag bist du umso besser in Form.
- Beruf: Lass den anderen ihren Willen und bemühe dich lieber um ein angenehmes Arbeitsklima!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Punkte bis Montag mit einer großzügigen Haltung! Am Freitag kommt dein Charme besonders gut an. Aber betont vernünftig von Dienstag bis Donnerstag!
- Gesundheit: Ziemlich anstrengende Tage von Dienstag bis Donnerstag. Schütze dich da besser vor Erkältungen!
- Beruf: Kooperationen und deine Finanzen stellen sich gut dar. Sei aber kompromissbereiter!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Unter der rückläufigen Waage-Venus kann es wieder etwas kritischer werden. Halte Launen und Emotionen im Zaum und nerve deinen Partner nicht!
- Gesundheit: Tu mehr für dein inneres Gleichgewicht. Life-Work-Balance ist wichtig, Yoga täte dir auch gut.
- Beruf: Nur keine finanziellen Streitigkeiten! Mit Diplomatie und Entgegenkommen fährst du besser.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Neue Chancen tun sich schon bis Montag auf, auch für etwas angeschlagene Beziehungen. Vermeide Diskussionen und thematisiere keine Probleme!
- Gesundheit: Achte besser darauf, dass Tempo und Konzentration kompatibel sind. Lieber etwas entschleunigen!
- Beruf: Großzügiges Entgegenkommen und Fairness sind ebenso wichtig wie eine pragmatische Haltung.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Viel freundlicher, taktvoller und diplomatischer! Geize auch nicht mit Wohlwollen und Anerkennung! Verführerischer darfst du dich auch mal geben.
- Gesundheit: Du bist von Dienstag bis Donnerstag etwas empfindlicher. Achte da besser auf deine Ernährung!
- Beruf: Deine Kompetenzen sind ab Dienstag sicher gefragt. Schlage pragmatische Lösungen vor!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Du hast alle Trümpfe in der Hand, solltest dir aber sehr gründlich überlegen, worauf du dich einlässt. Wirf bloß nicht Bewährtes über Bord!
- Gesundheit: Nimm dir viel Zeit für deine Schönheit, um dein Selbstvertrauen zu stärken! Kuren tun auch gut.
- Beruf: Deine Beiträge sind ab Donnerstag besonders willkommen. Sie sollten nur gut durchdacht sein.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Mäßige dich in deinen Ansprüchen und denke lieber mehr über die Erwartungen und Bedürfnisse deines Gegenübers nach. Gib beizeiten nach!
- Gesundheit: Steige am Sonntag und Montag auf die Bremse! Kühler Kopf ist in dieser Woche am wichtigsten.
- Beruf: Kompromissbereit zu sein, statt rechthaberisch zu agieren, wäre für deine Finanzen besser.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Wenn du bloß auf Charme setzt, kann es zwar bis Montag ziemlich heiß, aber ab Dienstag ernüchternd werden. Eine schöne Fassade ist sicher zu wenig.
- Gesundheit: Dosiere deine Energie etwas vernünftiger, sonst geht dir ab Dienstag wieder mal die Luft aus!
- Beruf: Sei geduldiger! Es kommt jetzt vor allem auf diplomatisches Verhandlungsgeschick an.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Deine Beziehung könnte jetzt wieder auf dem Prüfstand Saturns landen. Überdenke daher deine Haltung und gehe mit deinem Partner viel achtsamer um!
- Gesundheit: Eine gute Woche, um wieder mehr Wert auf eine gesündere Lebensweise zu legen. Speziell beim Essen.
- Beruf: Denke möglichst pragmatisch und einige dich am Dienstag und Mittwoch vernünftig!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Venus wendet sich dir wieder zu. Zeit, aus alten Fehlern zu lernen und auch eine Chance auf Wiedergutmachung zu nutzen. Denke erst mal nach!
- Gesundheit: Stress reduzieren und Schongang bis Montag! Du solltest dich auch mal gründlich durchchecken lassen.
- Beruf: Venus zeigt finanziellen Aufwind an. Auch die Zusammenarbeit mit anderen klappt besser.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Lebensfreude zu teilen ist zunächst das beste Liebeselixier. Ausgehen und feiern! Tu aber auch mehr für ein attraktives verführerisches Aussehen!
- Gesundheit: Stärke dein Immunsystem, um dich von Dienstag bis Donnerstag besser vor Erkältungen zu schützen!
- Beruf: Beharre nicht auf Prinzipien, einige dich lieber mal auf den goldenen Mittelweg!
Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90
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