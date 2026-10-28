Rückläufiger Merkur: Diese 4 Sternzeichen trifft es jetzt besonders hart

Handys stürzen ab, Ex-Partner sliden plötzlich wieder in die DMs und Missverständnisse sind an der Tagesordnung: Vom 24. Oktober bis zum 13. November 2026 ist Merkur wieder rückläufig. Wir verraten, wer sich jetzt anschnallen muss und wie du die Phase unbeschadet überstehst.

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Wenn der Kommunikationsplanet Merkur den Rückwärtsgang einlegt, bricht in unserem Alltag oft das Chaos aus. Verträge verzögern sich, Reisen enden im Stau und Nachrichten landen beim falschen Empfänger. Zwar handelt es sich astronomisch gesehen nur um eine optische Täuschung, doch astrologisch gilt die Phase als echte Nervenprobe und vier Sternzeichen trifft es besonders hart.

Der Herbst-Retrograde 2026

Die dritte und letzte Merkur-Rückläufigkeit des Jahres 2026 hat es in sich: Sie findet im intensiven Wasserzeichen Skorpion statt. Der Skorpion steht für verborgene Wahrheiten, Machtdynamiken und emotionale Transformation. Das bedeutet: Oberflächlicher Smalltalk funktioniert jetzt nicht mehr. Stattdessen könnten alte Geheimnisse ans Licht kommen und ungelöste emotionale Konflikte brechen wieder auf. Als wäre das nicht schon schlimm genug, ist zeitgleich auch noch Venus rückläufig. Beziehungs-Drama und finanzielle Fehlentscheidungen liegen also förmlich in der Luft.

Diese Sternzeichen spüren den rückläufigen Merkur am stärksten

Merkur © Getty Images

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Da das Event direkt in deinem Zeichen stattfindet, bist du der Hauptdarsteller dieser kosmischen Phase. Alte Wunden, verdrängte Gefühle und vielleicht sogar Menschen aus deiner Vergangenheit klopfen wieder an die Tür. Nutze diese Zeit, um ehrlich zu dir selbst zu sein. Was (oder wen) musst du endgültig loslassen, um emotional heilen zu können? Da Venus zeitgleich rückläufig ist, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass Verflossene oder ehemalige Weggefährten plötzlich wieder Kontakt suchen. Vor allem rund um den 4. November könntest du eine plötzliche Erleuchtung darüber haben, was deine wahren Wünsche sind.

Stier (21. April – 20. Mai)

Für dich als Gegenpol zum Skorpion spielt sich das Merkur-Chaos vor allem im Bereich Partnerschaft und Beziehungen ab. Ein harmloser Kommentar deines Lieblingsmenschen wird plötzlich zur Staatsaffäre. Missverständnisse sind jetzt vorprogrammiert. Bevor du wütende Romane auf WhatsApp tippst: Atme tief durch. Anstatt stur in die Verteidigungshaltung zu gehen (wie du es gerne tust!), solltest du tief durchatmen. Wenn du dich öffnest, können ehrliche, tiefgründige Gespräche jetzt enorm viel Nähe schaffen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Als Sternzeichen, das von Merkur regiert wird, stehst du bei jedem seiner "Rückwärts-Schritte" an vorderster Front. Doch im Skorpion wird es für deinen Geschmack etwas zu ungemütlich und tiefgründig. Vorbei ist die Zeit des unbeschwerten Plauderns. Du fühlst dich mental blockiert und reagierst sensibel auf die Stimmungen anderer. Rund um den 30. Oktober solltest du ganz besonders aufpassen: Ein unbedachtes Wort oder eine spitze Bemerkung, und ein harmloser Chat eskaliert völlig. Schalte bei Gerüchten lieber auf Durchzug, überprüfe, wem du wirklich vertrauen kannst, und gönne dir am besten einen kleinen Digital-Detox.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Bei dir prallen im Moment Welten aufeinander! Mit den Planeten Mars und Jupiter, die sich gerade in deinem Zeichen befinden, fühlst du dich eigentlich selbstbewusst und voller Tatendrang. Doch der rückläufige Merkur im Skorpion funkt gehörig dazwischen und bildet Spannungsaspekte. Das Resultat? Enormes Frustpotenzial! Plötzliche Machtkämpfe, verletzte Egos und Verzögerungen im Job bringen dein Blut in Wallung. Besonders um den 30. Oktober herum besteht große Gefahr für Kurzschlussreaktionen. Versuche, dein Ego im Zaum zu halten, weiche offensichtlichen Machtspielchen aus und lass dich nicht provozieren.