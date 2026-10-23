Astro-Woche
24.10. – 30.10.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Ab Montag wieder Venus-Opposition. Überdenke deine Erwartungen und deine Haltung, vor allem im Hinblick auf Fairness!
- Gesundheit: Energie maßvoller nutzen, sonst gibt’s nur Stress! Deine Schönheitstage sind Mittwoch und Donnerstag.
- Beruf: Keine Diskussionen am Montag und Dienstag, einige dich fair am Mittwoch und Donnerstag!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Venus ist dir wieder freundlicher gesinnt. Nur nicht auf stur schalten, dann könnte ein neuer Anlauf ab Montag klappen.
- Gesundheit: Neue Energie am Wochenende. Am Montag und Dienstag solltest du entschleunigen und vorsichtiger sein!
- Beruf: Du bist besser beraten, wenn du auf andere hörst, statt auf deiner Meinung zu bestehen.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Unter der Waage-Venus bist du wieder sehr begehrt. Beziehungen leben auf, Singles sollten sich ab Mittwoch finden lassen.
- Gesundheit: Eine ideale Woche für deine Schönheit. Nimm dir vor allem ab Mittwoch endlich mehr Zeit dafür!
- Beruf: Reaktiviere alte Kontakte! Kooperationen bringen einen finanziellen Aufschwung.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Es wäre gut, sich toleranter zu geben, statt auf deinen Erwartungen zu bestehen. Ende der Woche wird es umso romantischer.
- Gesundheit: Etwas herausfordernde Tage für deine Nerven bis Dienstag. Schalte bis dahin ein bisschen zurück!
- Beruf: Aufregungen und Streit bis Dienstag lohnen sich nicht. Ab Mittwoch gibt es gute Lösungen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Freue dich auf Lichtblicke am Wochenende! Sei ab Montag umso geduldiger, rücksichtsvoller und respektvoller!
- Gesundheit: Tief durchatmen und gelassener am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch bist du wieder viel entspannter.
- Beruf: Erspare dir Ärger am Montag und Dienstag! Gütliche Einigung ist ab Mittwoch in Sicht.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Am Montag und Dienstag genießt du sicher einen Sympathiebonus. Mache mit Verständnis und viel Gefühl mehr daraus!
- Gesundheit: Immer mit der Ruhe am Mittwoch und Donnerstag! Lass dich nicht stressen und aufregen!
- Beruf: Montag, Dienstag und Freitag sind deine Erfolgstage. Dazwischen nicht sinnlos diskutieren!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Einfach cool bleiben am Wochenende! Danach erst mal Grenzen klar definieren, dann läuft es ab Mittwoch wieder viel besser.
- Gesundheit: Ausschlafen und relaxen am Wochenende. Gute Form dann bis Mittwoch. Am Freitag wieder kürzertreten!
- Beruf: Austausch am Mittwoch und Donnerstag bringt wichtige Erlenntnisse und auch neue Optionen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Zurückhaltung am Montag und Dienstag! Eine tolerante Haltung wird Ende der Woche umso liebevoller und inniger honoriert.
- Gesundheit: Erhöhte Vorsicht bis Dienstag! Stärke deine Abwehrkräfte! Ab Mittwoch steigt deine Formkurve an.
- Beruf: Halte dich mit deiner Meinung bis Dienstag zurück! Ab Freitag hat sie umso mehr Gewicht.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Das Wochenende kann sehr leidenschaftlich werden. Trotzdem wieder mehr Abstand bis Donnerstag. Bloß nicht zu sehr drängen!
- Gesundheit: Atme am Mittwoch erst mal tief durch, statt dir unnötige Aufregungen und Stress aufzuhalsen!
- Beruf: Je mehr du auf faire Lösungen achtest, desto besser klappt die Zusammenarbeit mit anderen!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Das Venus-Quadrat könnte wieder Unsicherheit und Unzufriedenheit schüren. Verstand einschalten, nicht impulsiv reagieren!
- Gesundheit: Tu jetzt wieder etwas mehr für deine Attraktivität! Mittwoch und Donnerstag sind gute Tage dafür.
- Beruf: In finanziellen Fragen lieber etwas nachgiebiger. Kompromissbereit fährst du viel besser.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Venus ist dir wieder sehr gewogen. Neue Chancen am Mittwoch und Donnerstag. Aber geduldig, gib die Initiative ab!
- Gesundheit: Spätestens ab Mittwoch stellt sich wieder mehr Wohlbefinden ein. Aber erst mal den Fuß vom Gaspedal!
- Beruf: Freue dich auf finanziellen Aufschwung und ein schon viel entspannteres Arbeitsklima.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Lass dich nicht wieder verunsichern, wenn man etwas mehr Abstand braucht. Das könnte der Zuneigung durchaus guttun.
- Gesundheit: Mental bist du immer noch in Topform. Trete nur am Mittwoch und Donnerstag ein bisschen kürzer!
- Beruf: Beziehe, auch im Hinblick auf deine Finanzen, die Interessen anderer stärker mit ein!
Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90
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