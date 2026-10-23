OE24 entdecken

Amazon wächst überraschend stark - die Aktie stürzt trotzdem ab

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.10.2026

Italien will jetzt den "Super Green Pass" einführen

24.10. – 30.10.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.10.2026

Der Vollmond am 26. Oktober 2026 zwingt diese Sternzeichen zur Veränderung

Charlie Sheens Ex festgenommen

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2026

Männer in Frauen-Badeanzügen

Warum die Umlufttaste niemals dauerhaft aktiv sein sollte