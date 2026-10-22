Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Guter Tag für Aussprachen, wenn Sie sich ein bisschen zurücknehmen.

Guter Tag für Aussprachen, wenn Sie sich ein bisschen zurücknehmen. Beruf: Auf zu Verhandlungen und Meetings! Gute Chancen auch für Prüfungen.

Auf zu Verhandlungen und Meetings! Gute Chancen auch für Prüfungen. Fitness: Sie sind heute sehr konzentriert. Seien Sie nur etwas rücksichtsvoller!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Möglichst geduldig und einfühlsam, dann kann wieder mehr entstehen.

Möglichst geduldig und einfühlsam, dann kann wieder mehr entstehen. Beruf: Vorsicht mit Ihren Argumenten! Die müssen sehr gut durchdacht sein.

Vorsicht mit Ihren Argumenten! Die müssen sehr gut durchdacht sein. Fitness: Ein wohltuender Tag für Ihre Nerven. Gut auch für die Konzentration.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Zeit für selbstkritische Einsichten. Hören Sie Ihrem Partner gut zu!

Zeit für selbstkritische Einsichten. Hören Sie Ihrem Partner gut zu! Beruf: Es kann zu Missverständnissen kommen! Lieber nochmals nachfragen!

Es kann zu Missverständnissen kommen! Lieber nochmals nachfragen! Fitness: Halsen Sie sich nicht zu viel auf und gehen sie sehr konzentriert vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie sind wieder sehr attraktiv. Treten Sie ruhig selbstbewusster auf!

Sie sind wieder sehr attraktiv. Treten Sie ruhig selbstbewusster auf! Beruf: Geduld und Diplomatie lohnen sich. Sie haben die besseren Argumente.

Geduld und Diplomatie lohnen sich. Sie haben die besseren Argumente. Fitness: Zunehmende Motivation. Klärende Gespräche bringen Entspannung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wenn Sie Ihre Worte behutsamer wählen, läuft es bestimmt viel besser.

Wenn Sie Ihre Worte behutsamer wählen, läuft es bestimmt viel besser. Beruf: Wichtiger Planungstag. Stimmen Sie Ihre Prioritäten mit anderen ab!

Wichtiger Planungstag. Stimmen Sie Ihre Prioritäten mit anderen ab! Fitness: Mentaler Aufwind, der Ihren Nerven und Ihrer Konzentration guttut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Reden! In Ruhe zuhören und mitdenken!

Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Reden! In Ruhe zuhören und mitdenken! Beruf: Sorgfältige Kontrolle, um Fehler zu vermeiden und nichts zu übersehen!

Sorgfältige Kontrolle, um Fehler zu vermeiden und nichts zu übersehen! Fitness: Emotionale Unruhe? Richten Sie Ihre Konzentration auf Ihre Aufgaben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Lassen Sie mehr Romantik zu und sprechen Sie auch über Ihre Gefühle!

Lassen Sie mehr Romantik zu und sprechen Sie auch über Ihre Gefühle! Beruf: Tempo drosseln und lieber die nächsten Schritte gründlich vorbereiten!

Tempo drosseln und lieber die nächsten Schritte gründlich vorbereiten! Fitness: Tun Sie mehr für Ihr seelisches Gleichgewicht und Ihre Konzentration!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn Sie Ihren Willen loslassen, sind Sie heute bestimmt willkommen.

Wenn Sie Ihren Willen loslassen, sind Sie heute bestimmt willkommen. Beruf: Bringen Sie in Meetings Ihre Ideen ein oder glänzen Sie bei Prüfungen!

Bringen Sie in Meetings Ihre Ideen ein oder glänzen Sie bei Prüfungen! Fitness: Sie sind voll motiviert, teilen Sie sich aber Ihre Kräfte besser ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Immer mit der Ruhe! Es läuft besser, wenn Sie leisere Töne anschlagen.

Immer mit der Ruhe! Es läuft besser, wenn Sie leisere Töne anschlagen. Beruf: Überdenken Sie Ihre Argumente sorgfältig, statt voreilig zu antworten!

Überdenken Sie Ihre Argumente sorgfältig, statt voreilig zu antworten! Fitness: Fuß vom Gaspedal! Konzentriert vorzugehen, ist heute am wichtigsten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Guter Tag für klärende Aussprachen, aber auch für romantische Dates.

Guter Tag für klärende Aussprachen, aber auch für romantische Dates. Beruf: Sorgen Sie mit Ihrem Organisationstalent für die richtigen Prioritäten!

Sorgen Sie mit Ihrem Organisationstalent für die richtigen Prioritäten! Fitness: Sie dürfen sich ruhig weniger zumuten und sich mehr Genuss verordnen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Je einfühlsamer Sie zuhören, desto eher werden Sie Klarheit gewinnen.

Je einfühlsamer Sie zuhören, desto eher werden Sie Klarheit gewinnen. Beruf: Eines nach dem anderen! Daher voller Fokus auf den nächsten Schritt!

Eines nach dem anderen! Daher voller Fokus auf den nächsten Schritt! Fitness: Tempo drosseln, Aufmerksamkeit schärfen! Konzentration statt Eile!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.