Der Vollmond am 26. Oktober 2026 zwingt diese Sternzeichen zur Veränderung

Am 26. Oktober 2026 erwartet uns ein besonderes Himmelsspektakel: Der sogenannte Jägermond taucht den Nachthimmel in sein strahlendes Licht. Astrologisch wird ihm eine transformative Energie zugeschrieben, die vor allem vier Sternzeichen besonders intensiv spüren.

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Der Vollmond am 26. Oktober 2026 bringt frischen Wind, intensive Gefühle und überraschende Wendungen mit sich. Es dreht sich alles um die großen Themen: Selbstwert, Finanzen, materielle Sicherheit und das Loslassen von toxischen Anhaftungen. Der Kosmos stellt uns eine klare Frage: Was gibt dir wirklich Sicherheit und woran hältst du nur noch aus reiner Gewohnheit fest? Obwohl diese Energie auf uns alle wirkt, fühlen sie vier Sternzeichen besonders intensiv.

Stier (21. April – 20. Mai)

Dieser Vollmond findet in deinem eigenen Zeichen statt, es ist dein Moment der Ernte, aber auch der Neuausrichtung. In den letzten Monaten hast du hart an dir gearbeitet, doch nun zeigt dir das Universum auf, wo du dir selbst im Weg stehst. Der Vollmond beleuchtet deinen Selbstwert und deine materiellen Bedürfnisse. Du darfst jetzt lernen, dass Stabilität nicht von äußeren Besitztümern oder dem Festhalten an starren Plänen kommt, sondern aus dir selbst heraus entsteht. Es ist an der Zeit, eine alte Version von dir endgültig loszulassen. Trau dich, den goldenen Käfig zu verlassen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Für dich, lieber Skorpion, wird es intensiv. Die Sonne sowie der rückläufige Merkur befinden sich in deinem Zeichen, während der Vollmond dein Haus der Partnerschaften und engen Beziehungen illuminiert. Du liebst die Kontrolle, doch dieser Jägermond zwingt dich dazu, die Zügel locker zu lassen. Beziehungen, egal ob romantisch oder geschäftlich, die nicht auf einem stabilen Fundament stehen, werden jetzt auf die Probe gestellt. Nutze diese Zeit, um emotionale Altlasten über Bord zu werfen und dich für tiefere, authentischere Verbindungen zu öffnen.

Horoskop © Getty Images

Löwe (23. Juli – 23. August)

Der Stier-Vollmond bildet einen herausfordernden Aspekt zu deinem Zeichen. Für dich rücken nun deine Karriere, deine Lebensziele und dein öffentliches Image in den Fokus. Vielleicht hast du in letzter Zeit viel Energie in ein Projekt gesteckt, das dir nicht die erhoffte Wertschätzung oder finanzielle Sicherheit bringt. Der 26. Oktober 2026 bringt dir die Klarheit, die du brauchst, um berufliche Reißleinen zu ziehen oder mutig nach dem zu greifen, was du wirklich verdienst. Bleibe ruhig und triff keine impulsiven finanziellen Entscheidungen, sondern plane deine nächsten Schritte mit Bedacht.

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Während du normalerweise mit dem Kopf in den Wolken der Zukunft schwebst, holt dich dieser Vollmond auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Mondenergie trifft dein Haus der Familie und deiner emotionalen Wurzeln. Es geht jetzt darum, familiäre Verstrickungen zu heilen oder dein physisches Zuhause zu einem Ort der echten Sicherheit zu machen. Vielleicht steht ein Umzug an, eine Renovierung oder einfach ein klärendes Gespräch mit einem Familienmitglied. Schaffe dir ein starkes emotionales Fundament, damit du danach umso freier fliegen kannst.