Am 26. Oktober
Vollmond im Oktober: Darum heißt er Jägermond
Der Oktober-Vollmond rückt näher: In der Nacht von 25. auf 26. Oktober erreicht er seinen Höhepunkt, genau genommen um 5.13 Uhr in der Früh. Sein Name: Jägervollmond oder Hunter's Moon.
Helle Nächte
Sein Name geht auf die amerikanischen Ureinwohner zurück. Sie nannten den Oktober-Vollmond Hunter's Moon, weil sein helles Strahlen ihnen bei der nächtlichen Jagd half. Das war wichtig, denn im Herbst mussten sie Fleischvorräte für den Winter anlegen.
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Kein Supermond
Nach der partiellen Mondfinsternis im August und dem spektakulären September-Vollmond, der vom Saturn begleitet wurde, können Astronomie-Fans diesmal durchatmen: Der Vollmond im Oktober ist ein regulärer Vollmond. Er erscheint weder besonders groß noch steht er mit einem anderen Himmelsereignis in Zusammenhang.
Er steht übrigens im Erdzeichen Stier. In der Astrologie wird das als Zeit der Erdung, des Genusses und der materiellen Sicherheit gesehen.
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