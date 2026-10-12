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Schon im Herbst

Der große Pisten-Check: Hier kannst du bereits Skifahren

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Familie mit Skiausrüstung fährt lachend im Sessellift durch verschneite Alpenlandschaft.
© Getty Images
Die Skisaison 2026/27 in Österreich ist gestartet. Erste Schwünge im frisch präparierten Gletscherschnee und kalte Bergluft locken Wintersportler ab sofort wieder in die Alpen.
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Frisch präparierte Pisten, erste Liftfahrten und sensationelle Ausblicke begleiten den Wintersport-Auftakt in den österreichischen Alpen. Während der Skibetrieb auf den Gletschern in Tirol, Kärnten und in Salzburg schon im Herbst anläuft, starten die meisten übrigen Skigebiete je nach Schnee und Wetter zwischen Ende November und Mitte Dezember.

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Aktuell geöffnete Gletscherskigebiete Österreichs

Derzeit haben ausschließlich die großen Gletscherskigebiete ihren Skibetrieb aufgenommen. Der Hintertuxer Gletscher in Tirol ist als Ganzjahresskigebiet durchgehend geöffnet, wobei der neue Herbstbetrieb Anfang Oktober gestartet ist.

Der Stubaier Gletscher eröffnete am Freitag, während das Kitzsteinhorn in Salzburg am Samstag nachzog. Der Pitztaler Gletscher steht Skifahrern bereits seit Samstag, 26. September, zur Verfügung.

  • Hintertuxer Gletscher (Tirol): Hat als Ganzjahresskigebiet durchgehend geöffnet (Saisonstart für den neuen Herbstbetrieb war Anfang Oktober).
  • Stubaier Gletscher (Tirol): Hat am 9. Oktober 2026 die Wintersaison offiziell eröffnet.
  • Kitzsteinhorn / Kaprun (Salzburger Land): Ist am 10. Oktober 2026 in die Saison 2026/27 gestartet.
  • Pitztaler Gletscher (Tirol): Seit 26. September 2026 für den Skibetrieb geöffnet.

Das Skigebiet am Kaunertaler Gletscher hat seinen Saison-Start aufgrund der anhaltenden warmen Temperaturen verschieben müssen. "Den neuen Saisonstart geben wir bekannt, sobald er absehbar ist". heißt es seitens des Tiroler Skigebiets.

Mölltaler Gletscher startet Ende Oktober

Der Mölltaler Gletscher in Kärnten plant seinen Saisonstart voraussichtlich für Freitag, 23. Oktober. In Sölden beginnt der Betrieb am Gletscherkamm ebenfalls im Laufe des Oktobers vor dem Weltcup-Auftakt. Die großen Nicht-Gletscher-Skigebiete folgen ab Ende November bis Mitte Dezember.

Bei Openings in Ischgl, Saalbach-Hinterglemm oder Schladming gehören Konzerte und Festivals dazu, während es andernorts ruhiger zugeht.

Großes Open-Air-Konzert in Schladming
Großes Open-Air-Konzert in Schladming © Zeidler

Auftakt am Salzburger Kitzsteinhorn

Am Samstag fiel am Kitzsteinhorn der Startschuss für die neue Saison. In Salzburgs höchstgelegenem Skigebiet stehen Wintersportlern auf 3.000 Metern Höhe ab sofort die ersten Pisten bis zur Mittelstation des Gletscherjet 3+4 zur Verfügung. Das Angebot auf den Hängen wird fortlaufend erweitert. Thomas Maierhofer, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG, betont: "Dank unseres bewährten Schneemanagements und des großartigen Einsatzes unseres Teams sind wir planmäßig in die neue Skisaison gestartet. Wir freuen uns, unseren wintersportbegeisterten Gästen bereits jetzt die ersten Schwünge der Saison zu ermöglichen."

Schneesicherheit und Saisonkarten

Durch die hochalpine Lage und das Schneemanagement bietet die Region Zell am See-Kaprun ein langes Skivergnügen von Oktober bis Mai. Für die kommende Wintersaison sind ab sofort Saisonkarten zu Vorverkaufspreisen an den Kassen sowie online unter kitzsteinhorn.at/shop erhältlich.

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