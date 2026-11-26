Zoll entdeckt bei Kontrollen in Paketzentrum rund 900 Kilo Marihuana, 62 Kilo Cannabisharz und 26 Kilo Kokain. Die Drogen waren raffiniert getarnt und sollten in mehrere europäische Länder geliefert werden. Der Straßenverkaufswert liegt im zweistelligen Millionenbereich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

OÖ. Ein spektakulärer Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität ist dem österreichischen Zoll in Oberösterreich gelungen: In einem Logistikzentrum für Paketdienste stellten die Beamten bei mehreren Kontrollen gewaltige Mengen an Suchtgift sicher. Die Gesamtbilanz ist enorm: Rund 900 Kilogramm Marihuana, 62,35 Kilogramm Cannabisharz sowie 26,55 Kilogramm Kokain wurden beschlagnahmt. Der geschätzte Straßenverkaufswert der Drogen liegt im zweistelligen Millionenbereich.

27 Sendungen voller Drogen

Ins Rollen kamen die Ermittlungen bereits am 15. Juli 2026. Bei einer Routinekontrolle in dem oberösterreichischen Logistikzentrum nahmen Zollbedienstete einen spanischen Lastwagen genauer unter die Lupe. Dabei machten sie einen gewaltigen Fund: Mehr als 120 Kilogramm Hanfblüten und rund 1,2 Kilogramm Kokain kamen zum Vorschein.

Die illegale Fracht war auf insgesamt 27 Sendungen verteilt. Um den Schmuggel zu verschleiern, waren die Drogen vakuumverpackt und zusätzlich mit geruchsneutralisierenden Materialien behandelt worden. Die Empfängeradressen ließen auf ein internationales Netzwerk schließen: Die Lieferungen sollten vor allem nach Griechenland gehen, weitere Sendungen waren für Ungarn, Rumänien und Österreich bestimmt.

Weitere Funde im selben Logistikzentrum

Nach dem ersten Fund intensivierte der Zoll seine Kontrollen. Mit Erfolg: Nur zwei Tage später entdeckten die Beamten am selben Standort weitere 62 verdächtige Pakete mit Cannabis.

Am 20. Juli 2026 folgte der nächste große Aufgriff. Erneut geriet ein spanischer Lastwagen ins Visier der Zollbediensteten. Diesmal wurden 42 Kartons mit Suchtmitteln sichergestellt. Auch bei diesen Lieferungen kamen offenbar ähnliche Tarnmethoden zum Einsatz.

Doch damit war die Serie noch lange nicht vorbei. In den darauffolgenden Tagen kam es beinahe täglich zu weiteren Drogenfunden.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.