Bei der Jubiläumsausgabe wird eine neue Literaturreihe eingeführt.

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Ihr 40-jähriges Jubiläum im Jahr 2027 feiern die Salzkammergut Festwochen Gmunden mit großen Namen und langjährigen Wegbegleitern. Im Winter-/Frühjahrsprogramm treffen "vertraute Stimmen auf neue künstlerische Positionen, internationale Größen auf herausragende Talente aus der Region", so die Ankündigung. Mit "Sprachresonanzen" wurde eine neue Reihe geschaffen und erstmals wird Schauspieler Lars Eidinger auftreten.

Tobias Moretti und Gregor Bloéb

Noch trägt die neue Literaturreihe nicht die Handschrift der neuen Leiterin für Literatur und Theater, Marie-Luise Stockinger. Sie hat mit Herbst diese Funktion von Karin Bergmann übernommen, die im April interimistische Intendantin der Salzburger Festspiele wurde. Das Literatur-Programm wurde vom Festival-Team - in Absprache mit Stockinger - zusammengestellt. Am 28. Jänner liest Tobias Moretti aus Michael Köhlmeiers "Spielplatz der Helden", sein Bruder Gregor Bloéb widmet sich am 30. April Felix Mitterers "Der Patriot" und Valerie Pachner trägt am 8. Mai Texte aus Christoph Ransmayrs "Aus nächster Nähe" vor. Dies seien "Wiederbegegnungen mit Künstlerpersönlichkeiten und Werken, die die Festwochen geprägt haben - und zugleich neue Perspektiven auf Literatur und Gegenwart eröffnen", wurde in den Unterlagen zur Programmpräsentation am Donnerstag hervorgehoben.

Aut of Orda-Open Air

Aut of Orda Konzert mit Paul Pizzera am Donnerstag, 29. Juli. © Facebook

Erstmals ist Schauspieler Lars Eidinger am 24. Jänner bei den Festwochen zu erleben. Mit Schlagzeuger George Kranz bringt er unter dem Titel "Das Unvereinbare in ein Gedicht" die poetischen Widersprüche von Thomas Brasch zum Klingen. Der langjährige Wegbegleiter Hermann Beil gibt am 14. Mai Thomas Bernhards "Heldenplatz" als szenische Lesung. Weitere "literarische Akzente" setzen Brigitte Karner am Weltfrauentag mit Stefan Zweigs "24 Stunden aus dem Leben einer Frau" sowie Heino Ferch mit Hermann Hesses "Unterm Rad" (28. Mai).

Andreas Vitásek

Den musikalischen Auftakt des Winter- und Frühjahrsprogramms gibt am 21. Jänner Harri Stojka mit einem Programm zur Musik der Roma. Mit der Salzkammergut Bläserphilharmonie stehe am 14. Februar die "musikalische Qualität der Region" im Mittelpunkt. Anna Lang und Alois Eberl verbinden als Duo Sinfonia de Carnaval Jazz und experimentelle Klänge, das Wiener Instrumentaltrio Cobario interpretiert große Filmmelodien zu neuen Klangwelten. Cappella Mariana und das Ensemble Constantinople laden zu einer musikalischen Pilgerreise nach Jerusalem, begleitet von einer Lesung mit Karim El-Gawhary. Humoristisch wird es mit Tricky Niki und Andreas Vitásek.

Im Februar wird die Kinderoper "Schneewittchen", eine Produktion der Kinderoper.Wien, aufgeführt. Schüler des Campusort Kreuzschwestern in Gmunden übernehmen die Rollen der sieben Zwerge. Ein besonderes Projekt, das junge Menschen unmittelbar mit der Welt des Musiktheaters in Berührung bringt, so die Idee des künstlerischen Leiters der Sparte Musik, Rafael Fingerlos.

Kruder & Dorfmeister im Sommer

Zugleich wurde auch noch ein kleiner Ausblick auf das Sommerprogramm gegeben. Beim Festwochen Open Air im Toscanapark Gmunden, von 29. bis 31. Juli, stehen Aut of Orda, Spider Murphy Gang und Kruder & Dorfmeister auf der Bühne.