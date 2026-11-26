Neuer ORF-Generaldirektor Clemens Pig verzichtet auf Prämie und bekommt weniger als sein Vorgänger. Er verdient aber immer noch mehr als der Bundespräsident.

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Es war ein gut gehütetes Geheimnis, jetzt ist die Katze aus dem Sack: Bei der heutigen Stiftungsratssitzung wurden erstmals die Verträge des neuen ORF-Direktoriums thematisiert.

390.000 Euro Jahresgehalt für ORF-General

oe24 liegen die Zahlen vor: Demnach verdient der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig künftig 390.000 Euro pro Jahr (27.869 Euro 14-mal im Jahr). Damit erhält Pig deutlich weniger als sein Vorgänger Roland Weißmann, der ein Brutto-Jahresgehalt von 427.500 Euro kassiert hatte. Die Differenz ergibt sich daraus, dass Pig auf seine Bonus-Zahlungen verzichtet. Pig bekommt also rund 37.000 Euro weniger als Weißmann, verdient aber immer noch mehr als der Bundespräsident (373.814 Euro).

Direktoren bekommen 270.000 Euro im Jahr

Die vier neuen ORF-Direktoren - Silvia Lieb, Michael Krön, Angelika Simma-Wallinger und Harald Kräuter - erhalten jeweils 270.000 Euro (19.300 Euro 14-mal). Die Verträge sind alle auf fünf Jahre abgeschlossen. Auch die Direktoren sollen keine Prämien bekommen. Ohne Prämien liegen die Fixgehälter des neuen Direktoriums über denen der bisherigen ORF-Direktoren.

ORF macht 37,1 Millionen Euro Minus

Zuletzt war bekannt geworden, dass der ORF 2027 ein Minus auf Konzernebene von 37,1 Millionen Euro machen wird. Der Fehlbetrag bei der ORF-Muttergesellschaft liegt bei 23,5 Millionen Euro.