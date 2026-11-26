Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ist am Donnerstag der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geladen.

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Die FPÖ will den Ex-Kanzler zu "möglichen medialen Interventionsversuchen" befragen, sagte der Abgeordnete Gernot Darmann. Dabei geht es um das Pilnacek-Tape - also jene Tonaufnahme, auf der der ehemalige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek Interventionen der ÖVP beklagt hatte. Danach soll ein Polizist aussagen.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Im Fokus stehe, ob Nehammer bei der "Kronen Zeitung" interveniert hat, sagte NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke vor dem Beginn der Befragungen. Als Bundeskanzler gehe das "natürlich nicht", meinte sie. Bei der Befragung des Bezirksinspektors steht Pilnaceks Geisterfahrt kurz vor seinem Tod im Mittelpunkt, "um die sich unterschiedliche Gerüchte ranken", so Darmann. Es gebe einen Amtsvermerk, aus dem hervorgehe, dass das Lagezentrum des Innenministeriums bei der Geisterfahrt von suizidaler Absicht gesprochen habe. Bereits befragte Beamte hätten diese Absicht nicht erkannt. Es wäre Urkundenfälschung, falls bewusst falsche Informationen niedergeschrieben wurden, so Darmann.

Die ÖVP-Abgeordnete Bettina Zopf kritisierte, dass weiterhin aktive und ehemalige Spitzenpolitiker geladen werden - "natürlich kurzfristig". Zur Befragung "des 19. Polizisten" meinte Zopf, die FPÖ würde "nach der Nadel im Heuhaufen" suchen. Sie erwarte immer noch eine Entschuldigung der Freiheitlichen bei den Polizistinnen und Polizisten.

Grüne und SPÖ mit Rückschau

Grüne und SPÖ blickten indes auf die Befragungen vom Dienstag zurück. Dass Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) den Tod Pilnaceks mit jenem von Prinzessin Diana verglich, könne ein Hinweis darauf sein, dass die Rolle Pilnaceks größer oder die Nervosität in der ÖVP aufgrund seines Todes höher war als gedacht, meinte Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli.

SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer nannte die Befragung des ehemaligen Innenministers und Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) "schon ein bisschen verstörend". Seine Art, über Pilnacek zu reden, habe Persönlichkeitsrechte verletzt. Außerdem kritisierte er, dass der Sektionschef nach seiner Suspendierung "fallen gelassen" worden sei. Die Befragung des Polizisten hält er für interessanter als jene Nehammers.