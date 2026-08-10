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Verletzungen

"Avocado-Hände" machen oft eine OP notwendig

Beim Avocadoschneiden kommt es oft zu Unfällen
© Getty Images
Die Avocado gilt als gesund, doch ihre Zubereitung endet immer öfter im Spital. Verletzungen durch abgerutschte Messer häufen sich und erfordern oft sogar einen chirurgischen Eingriff.
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Immer häufiger landen Menschen mit sogenannten "Avocado-Händen" in der Notaufnahme, berichtet die deutsche "Bild". Die Frucht ist zwar beliebt und gesund, doch beim Aufschneiden oder Entkernen rutschen viele Betroffene mit dem Küchenmesser ab. Dabei schneiden sie sich teilweise tief in die Finger oder den Handballen.

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) verzeichnete von Anfang 2022 bis Mitte 2026 insgesamt 83 solcher Verletzungen, die von Chirurgen behandelt werden mussten. Die Zahlen steigen spürbar: Waren es 2020 noch acht Fälle am UKSH, kletterte die Zahl im vergangenen Jahr bereits auf 21.

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Vorwiegend junge Frauen betroffen

Die Statistik zeigt eine klare Verteilung: 81,9 Prozent der verletzten Personen am UKSH waren weiblich. Mehr als die Hälfte der Patientinnen war zwischen 20 und 29 Jahre alt. Das Hauptproblem bei der Zubereitung ist laut Experten der große, harte Kern im Inneren der Frucht.

Der Berliner Handchirurg und Orthopäde Dr. Michael Lehnert (61), der seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig ist, erklärt gegenüber "Bild", dass viele versuchen, den Kern mit einem scharfen Messer aus dem Fruchtfleisch zu holen. Rutscht die Klinge dabei ab, sind rasch der Handballen oder die Finger getroffen. Genau dort verlaufen dicht unter der Haut wichtige Beugesehnen, Nerven und Arterien.

Operation und wochenlange Reha

Sehr oft ist eine Operation unumgänglich. Eine UKSH-Sprecherin betont, dass die betroffene Hand nach einem erfolgreichen Eingriff wochenlang ruhiggestellt und anschließend mit intensiver Physiotherapie behandelt werden muss.

So schützen Sie Ihre Hände

Laut Dr. Lehnert beschränkt sich die Gefahr nicht nur auf Avocados – auch bei Äpfeln oder Kartoffeln drohen ähnliche Schnittverletzungen. Experten raten bei Avocados zu folgenden, simplen Sicherheitsmaßnahmen:

  • Immer auf dem Schneidebrett: Die Frucht zum Halbieren und Würfeln flach auf eine stabile Unterlage legen.
  • Niemals in der Hand schneiden: Die Avocado während des Schneidens nicht in der Handfläche halten.
  • Löffel statt Messer: Den Kern keinesfalls mit der Klinge heraushebeln, sondern sicher mit einem Löffel entfernen.

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