Feuer in Wohnkomplex: Menschen und Tiere gerettet

Zehn Bewohner und fünf Tiere konnten von den Einsatzkräften aus dem Haus geholt werden.

NÖ. Am frühen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand in Leopoldsdorf ausrücken. Dung einer Anlage ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin konnte sich glücklicherweise selbst in Sicherheit bringen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, auch im Gang des Wohnblocks.

© FF Leopoldsdorf

© FF Leopoldsdorf

© FF Leopoldsdorf

Weitere Bewohner wurden daher mittels Brandfluchthauben und der Teleskopmastbühne der Feuerwehr aus ihren Wohnungen gerettet. Dabei waren unter anderem eine Mutter mit Tochter, die anschließend betreut wurden. Auch ein Paar wurde gemeinsam mit ihren Hunden Moby und Juma in Sicherheit gebracht.

Eine dreiviertel Stunde konnte durch Einsatzleiter Fabian Hruska „Brand aus“ gegeben und es wurde mit den Nachlöscharbeiten und mit der Druckbelüftung der Stiegenhäuser und der Brandwohnung begonnen.

Knapp zwei Stunden nach der Alarmierung konnten die Einsatzkräfte mit den Rückbau-Arbeiten beginnen, bis um schließlich kurz nach 20 Uhr der Einsatz beendet war.

Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte für mehrere Stunden vor Ort und retteten etwa zehn Personen und fünf Tiere.