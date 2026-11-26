Der Streit um das EU-Mehrjahresbudget (2028 bis 2034) auf europäischer Ebene wird auch in den Bundesländern mit Argusaugen verfolgt.

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Konfliktpotenzial bietet nicht nur das vorgeschlagene Volumen, das Österreich und mehreren anderen Mitgliedsländern zu hoch ist. Bedenken gibt es auch hinsichtlich der neuen Struktur des EU-Budgets, laut der - vereinfacht gesagt - die Mittel an die Mitgliedsländer gehen, um sie in den Regionen zu verteilen.

Die Zuständigen in den Bundesländern pochen in einem APA-Rundruf darauf, dass die Höhe der an sie ausgeschütteten EU-Fördergelder nicht sinkt. Bezüglich der Verhandlungen mit dem Bund erwarten sich die Länder Gespräche "auf Augenhöhe". Das Burgenland verzichtete auf eine Stellungnahme.

Planungssicherheit für die Länder

Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) hat erst kürzlich gefordert, dass etwa die Mittel aus der EU-Kohäsionspolitik (Regionalpolitik, Anm.) für Arbeitsmarktprogramme weiter direkt an die Regionen fließen. Dass künftig die Verteilung von den jeweiligen Staaten koordiniert werden soll, verbreite in den Bundesländern ein "bissl Besorgnis", versicherte sie nach einer Tagung mit Referenten aus den anderen Ländern. Man wolle jedoch verhindern, dass Mittel für bundesweite Projekte "abgezweigt" würden. Immerhin seien die Kohäsionsmittel dafür geschaffen worden, regionale Unterschiede in der Union durch gezielte Programme auszugleichen. Diese Mittel müssten auch in Zukunft von jenen eingesetzt werden, die es unmittelbar betreffe, verlangte Novak. "Wir wollen Rechts- und Planungssicherheit", sagte sie in Richtung des Bundes.

Planungssicherheit für Industrie, Wirtschaft und Landwirtschaft forderte auch der oberösterreichische Finanzreferent, Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), ein. Dafür seien aus oberösterreichischer Sicht drei Punkte entscheidend. "Ein verantwortungsvoll dimensioniertes EU-Budget, eine langfristig abgesicherte Finanzierung der Regional- und Agrarpolitik sowie eine verbindliche Mitsprache der Bundesländer bei der Verteilung und Verwendung der Mittel", so Stelzer, der auf eine Stärkung der Regionen pochte. Der Landeshauptmann würde zwar eine einfachere Förderstruktur begrüßen, warnte aber zugleich davor, dass Vereinfachung nicht zum Vorwand für Zentralisierung werden dürfe. "Es darf nicht dazu kommen, dass künftig in Brüssel oder Wien allein darüber entschieden wird, welche Projekte in Oberösterreich gefördert werden", sagte er.

Länder "wissen am besten" um Mitteleinsatz

Die steirische Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP), zuständig für Europaagenden, forderte von Bund und EU die Berücksichtigung der steirischen Interessen: "Die Steiermark ist eine starke Region, eine europäische Powerregion, und stellt daher auch legitime Ansprüche. Denn es ist klar, dass in einer zukünftigen Kohäsionspolitik auch starke Regionen gestärkt werden müssen", so Khom. Die Einkommen der landwirtschaftlichen Familienbetriebe müssten garantiert bleiben, während aber auch Fördermöglichkeiten für einen starken steirischen Zukunftsraum zur Verfügung stehen müssten. Im Nationalen und Regionalen Partnerschaftsplan, den die EU-Kommission mit der Bundesregierung erstellt, gelte es den Vorstellungen der Bundesländer Priorität einzuräumen: "Wir Länder wissen am besten, wie wir unsere Regionen zukunftsfit gestalten können." Wichtig seien weiters "auch in der EU mehr Bürokratieabbau und Deregulierung", so Khom.

Es könne nicht sein, dass der Verwaltungsapparat in Brüssel weiter anwachse, hieß es ebenso seitens des Landes Tirol. Der neue EU-Finanzrahmen müsse finanzierbar sein. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) erklärte weiters: "Für Tirol ist entscheidend, dass die Regionalförderungen und die Unterstützung des ländlichen Raums langfristig abgesichert bleiben." Tirol profitiert in der laufenden Förderperiode von knapp einer Milliarde Euro aus verschiedenen EU-Förderprogrammen. Die geplante Zusammenführung verschiedener EU-Förderprogramme dürfe nicht zum Nachteil für die Regionen führen: "Eine Zentralisierung von Entscheidungen wird abgelehnt, das haben die Länder einstimmig bei der Landeshauptleutekonferenz beschlossen. Die Länder wissen am besten, welche Herausforderungen vor Ort bestehen und wo Fördermittel ihre größte Wirkung entfalten", stellte Mattle fest. Deshalb brauche es auch künftig eine verbindliche Einbindung der Bundesländer.

Länder einbinden

"Die Länder müssen bei der Ausgestaltung des künftigen Nationalen und Regionalen Partnerschaftsplans (NRPP) von Beginn an als Strategiepartner auf Augenhöhe eingebunden sein. Das haben wir als Landesfinanzreferentinnen-Konferenz auch mit entsprechenden Beschlüssen gegenüber der Bundesregierung klar eingefordert", betonte der Salzburger Landesfinanzreferent LHStv. Wolfgang Mayer (ÖVP). Wesentlich sei, dass die inhaltliche Ausrichtung und die finanzielle Gewichtung der einzelnen Förderbereiche im Einvernehmen mit den Ländern erfolge und diese zumindest im bisherigen Ausmaß von den EU-Mitteln profitieren. "Eine Schlechterstellung der Länder darf es nicht geben." Mayer sieht in der geplanten Neustrukturierung durchaus auch Chancen: "Wir könnten Förderbereiche stärker vernetzen und uns auf die großen Zukunftsthemen konzentrieren. Gleichzeitig müssen die regionalen Bedürfnisse und Besonderheiten ausreichend berücksichtigt werden." Was das Gesamtvolumen des künftigen EU-Budgets betreffe, gelte es, die weiteren Verhandlungen abzuwarten. "Für uns ist entscheidend, dass die neue Förderstruktur nicht zulasten der Länder und ihrer Gestaltungsmöglichkeiten geht."

In Kärnten ist Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) für die EU-Agenden zuständig. Er sieht die Gefahr, dass mit dem neuen Verteilungsmodus weniger EU-Fördergelder ins Bundesland fließen könnten. Er habe sich deshalb mit anderen im Ausschuss der Regionen "vehement gegen die zentralisierte Verteilung ausgesprochen", hieß es in einer Stellungnahme aus seinem Büro. Immerhin sei es gelungen, dass den Bundesländern im neuen Modus zumindest ein Mitspracherecht gewährt werde. Dennoch werde es künftig schwieriger und aufwendiger werden. Der Verhandlungsprozess mit dem Bund starte gerade. Kärnten werde versuchen, die bestmögliche Lösung zu verhandeln.

Sparen auch auf EU-Ebene

Niederösterreichs Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP) erklärte, dass das Gesamtvolumen "deutlich sinken" müsse. "Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass gerade bei der Regionalpolitik und den GAP-Mitteln (Gemeinsame Agrarpolitik, Anm.) nicht der Sparstift angesetzt wird. Hier zu kürzen oder Strukturänderungen vorzunehmen, wäre ein Fehler", betonte er auf Anfrage. "Unsere Gemeinden sparen, das Land Niederösterreich spart, Österreich spart. Diesen Anspruch muss auch die EU an sich selbst stellen. Gerade die Nettozahler, so auch Österreich, werden darauf bestehen, dass das EU-Budget in der derzeit kolportierten Höhe nicht verabschiedet wird", teilte Kasser mit.

In dasselbe Horn blies Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), der auch Finanzreferent seines Bundeslands ist. "Wenn Gemeinden, Länder und Nationalstaaten sparen, erwarte ich das auch von der europäischen Ebene. Das derzeit vorgeschlagene EU-Budgetvolumen ist zu hoch. Brüssel muss seinen Beitrag leisten", verlangte er. Gleichzeitig dürfe die Konsolidierung nicht einseitig zulasten der Regionen gehen, insbesondere bei der Landwirtschaft, der Regionalentwicklung und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. "Wichtig sind einfachere Förderstrukturen und weniger Bürokratie. Die Länder und Regionen müssen auch künftig maßgeblich mitentscheiden können, wo und wie europäische Fördermittel eingesetzt werden", so Wallner.