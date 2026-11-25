Eine von der Salzburger SPÖ in Auftrag gegebene Umfrage hat am Mittwoch für Aufregung gesorgt - nicht nur wegen ihrer Ergebnisse, sondern auch weil Auftragnehmer und Auftraggeber ganz unterschiedliche Lesarten der Daten haben.

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Fest steht in beiden Fällen, dass sich die Freiheitlichen im Bundesland im Höhenflug befinden. Strittig ist die Frage, wer bei der kommenden Landtagswahl - der reguläre Termin wäre im Frühjahr 2028 - auf den Plätzen folgen könnte.

Das von der SPÖ mit der Studie beauftragte Linzer Market-Institut hat wenige Stunden nach der Präsentation der Ergebnisse am Vormittag erklärt, dass die veröffentlichten Rohzahlen zur Sonntagsfrage allein kein aktuelles Abbild des Wahlverhaltens darstellen. Die Daten seien ohne Rücksprache veröffentlicht worden. "Wir stehen vor der peinlichen Situation, von Zahlen überrascht worden zu sein, die ein Kunde von uns veröffentlicht hat", sagte David Pfarrhofer vom Market-Institut am Nachmittag zur APA. Man habe dem Auftraggeber nur den Datensatz, aber keine begleitenden Analysen geliefert. "Bei der Sonntagsfrage hätte man methodisch über die rohen Zahlen hinaus weitere Facetten und Faktoren mitberücksichtigen müssen."

Höhenflug für die FPÖ, klares Minus für die ÖVP

Salzburgs SPÖ-Chef Peter Eder. © APA/FRANZ NEUMAYR / CHRIS HOFER

SPÖ-Landesparteigeschäftsführer Gerald Forcher meinte dazu knapp, man habe selbst keinerlei Berechnungen vorgenommen. "Wir haben die Daten so von Market geliefert bekommen." Auch der mit der wissenschaftlichen Begleitung der Studie beauftragte Salzburger Universitätsprofessor Reinhard Heinisch spricht von zwei Paar Schuhen: "Die SPÖ hat die unmittelbaren Umfrageergebnisse kommuniziert, also die Antworten auf die direkte Frage, wenn die Leute wählen würden", sagte er zur APA. Das Ergebnis sei aber nicht hochgeschätzt worden, also welchen Einfluss andere Faktoren haben. Darunter würden etwa ein etwaiger Bonus der Landeshauptfrau fallen, oder wie wahrscheinlich Stammwähler erneut ihren Parteien die Stimme geben, oder wie Befragte bei der letzten Wahl gewählt haben. Beide Varianten würden jedoch klare Trends erkennen lassen - etwa, dass es laut Umfrage keinen Zweikampf um Platz 1 geben werde.

Die zunächst am Vormittag von der SPÖ präsentierten Zahlen sahen einen überwältigenden Erfolg für die FPÖ. Die Online-Umfrage (n = 1.002) verortete die Freiheitlichen bei 39,3 Prozent, dahinter die SPÖ auf Platz zwei bei 18,6 Prozent. Die ÖVP wäre demnach nur mehr auf 15,7 Prozent gekommen. Die Grünen lagen bei 12,8 Prozent, die KPÖ auf 6,9 Prozent. Den nicht mehr im Landtag vertretenen NEOS könnte mit 5,1 Prozent der Wiedereinzug knapp gelingen.

Deutlich anderes Bild, wenn andere Faktoren miteinbezogen werden

Dieses Bild relativiert sich laut Market jedoch ganz klar, wenn etwa das Wahlverhalten bei der Landtagswahl 2023 und andere Gewichtungsfaktoren hinzugezogen werden. Dann käme die FPÖ auf 31 Prozent der Stimmen (Landtagswahl 2023: 25,7 Prozent), die ÖVP auf 22 Prozent (2023: 30,4 Prozent), die SPÖ auf 17 Prozent (2023: 17,9 Prozent), die Grünen auf 11 Prozent (2023: 8,2 Prozent), auch die KPÖ würde ihren Anteil mit 11 Prozent in etwa halten (2023: 11,7 Prozent). Die NEOS kratzen an der Fünf-Prozent-Hürde. Diese Zahlen entsprechen auch viel stärker den bisher publik gewordenen Sonntagsfragen für Salzburg.

"Die Ergebnisse widerlegen klar die Erzählung, dass es 2028 zu einem Zweikampf zwischen Freiheitlichen und Volkspartei kommen wird", betonte Forcher als Fazit. Vielmehr deute alles auf ein Duell um Platz zwei hin. Die SPÖ hatte bereits vor ihrem Landesparteitag im Sommer eine Umfrage am Start, die Ergebnisse aber nicht veröffentlicht. Wie heute bekannt wurde, sah es damals für die Salzburger Sozialdemokraten noch um einiges besser aus. "Die Causa Babler im Bund dürfte uns rund drei Prozentpunkte gekostet haben", sagte Forcher. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich diese Delle wieder ausmerzen lasse, wenn sich die Lage mit dem Vorsitzwechsel im Bund beruhige.