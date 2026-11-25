Gegen Gewalt
Kanzler setzt Zeichen: "Frauen und Mädchen schützen"
Ein Banner über dem Eingangstor sowie die Präsenz der Kampagne auf den Bildschirmen im Gebäude machen auf die Bedeutung des Themas aufmerksam.
Jede dritte Frau in Österreich betroffen
Gewalt gegen Frauen ist keine Randerscheinung: Jede dritte Frau in Österreich ist im Laufe ihres Lebens von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen.
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Weltweit wird alle zehn Minuten eine Frau oder ein Mädchen von ihrem Partner oder einem Familienmitglied getötet. Es braucht daher eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung:
“Dass jede dritte Frau in Österreich im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt erfährt, ist erschütternd. Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen, die Verantwortung liegt allein beim Täter. Es ist unsere gemeinsame Pflicht als Staat und als Gesellschaft, nicht wegzusehen, Betroffene ernst zu nehmen und Frauen und Mädchen konsequent zu schützen.”
Bundeskanzler Christian Stocker
Wir alle müssen hinschauen, Betroffene ernst nehmen und ihnen vermitteln, dass sie nicht allein sind. Frauen, die Gewalt erleben, müssen bestärkt werden, Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich aus gewaltvollen Situationen zu befreien.
Denn jede Frau muss ein Leben in Sicherheit und ohne Gewalt führen können.
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