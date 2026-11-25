Kurz vor Weihnachten berät die Regierung noch über eine Nachfolge der Spritpreisbremse, die bald ausläuft. Wird es überhaupt eine weitere geben?

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Ökonomen, Statistiker und ÖAMTC sehen Entlastung durch die Spritpreisbremse. Ob sie verlängert wird, steht aber in den Sternen. In der Regierung gibt es dazu noch keinen Beschluss.

Tanken bald teurer?

Seit 1. Oktober gilt die Spritpreisbremse der Regierung, am 30. November endet sie. Wie die Nachfolgelösung aussieht, ist noch offen. "Die Bundesregierung berät gerade über die weitere Vorgehensweise. Dabei gilt es, das Für und Wider sorgfältig abzuwägen und die unterschiedlichen Aspekte im Gesamtzusammenhang zu betrachten", hieß es auf Anfrage aus dem Wirtschaftsministerium.

Video zum Thema Spritpreisbremse vor Aus: Regierung berät Nachfolge © oe24

Spritpreise mittlerweile oft unter 2 Euro

Klar sei, dass die Spritpreise mittlerweile deutlich gesunken seien und die Bremse einen Beitrag zur Dämpfung der Inflation geleistet habe. Bei staatlichen Markteingriffen müsse stets "mit äußerster Vorsicht" vorgegangen werden, da sie den Wettbewerb verzerren und insbesondere kleinere, unabhängige Tankstellen unter Druck setzen könnten, so das Ministerium.

“Es wäre unverantwortlich, die Entlastung mit Ende November auslaufen zu lassen. Pendlerinnen und Pendler, Familien und Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer sind weiterhin auf ihr Auto angewiesen.” Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB

Vor der Bremse wurde es teurer

Der Einführung der derzeitigen Preisbremse waren intensive Diskussionen innerhalb der ÖVP/SPÖ/NEOS-Regierung vorausgegangen. Die SPÖ hatte sich für eine Margenbremse stark gemacht, die von den Regierungspartnern und Wirtschaftsvertretern nach wie vor kritisch gesehen wird. Geeinigt haben sich die drei Parteien dann auf ein Modell, wonach die Mineralölsteuer um 6,7 Cent gesenkt wird - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Dadurch verringert sich auch die Mehrwertsteuer. Daraus ergibt sich eine Gesamtentlastung von mehr als 12 Cent.

Bevor der Sprit am 1. Oktober günstiger wurde, wurde er einmal teurer. Diesel kostete am Tag vor der Bremse 2,252 Euro, bei Superbenzin waren es 1,944 Euro je Liter. Dass die Preisbremse bisher Wirkung gezeigt hat, bestätigen Wirtschaftsforscher von WIFO und IHS sowie die Statistik Austria und auch der ÖAMTC. Allerdings haben auch sinkende Weltmarktpreise für die inzwischen deutlich günstigeren Preise gesorgt. Am gestrigen Montag kostete Diesel 1,989 Euro, für den Liter Super wurden im Schnitt 1,581 Euro kassiert. Das teuerste Bundesland war einmal mehr Tirol.

Im Oktober lag die Inflation bei 3,6 Prozent. Wesentlicher Dämpfer sei die seit Anfang Oktober geltende erweiterte Spritpreisbremse gewesen, so die Einschätzung der Statistik Austria. Wichtigster Inflationstreiber blieb aber der Bereich Verkehr, dem auch die Spritpreise zugerechnet werden. Diese lagen um rund ein Drittel höher als im Vorjahresmonat, wären aber ohne Preisbremse noch weiter nach oben geschnellt, erklärten die Statistiker.