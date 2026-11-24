Top-Job vergeben
Flughafen-Boss Julian Jäger soll die ÖBB übernehmen
Wien. Julian Jäger, derzeit Vorstand des Flughafens Wien, soll neuer ÖBB-Chef werden. Darauf habe sich das Aufsichtsratspräsidium der Bundesbahnen nach einem Hearing am Dienstag geeinigt, schreibt "die Presse" online.
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Drei Personen seien am Dienstag angehört worden. Der Vorschlag solle bei der kommenden Aufsichtsratssitzung der ÖBB-Holding am 9. Dezember vorgelegt werden. Jäger soll auf CEO Andreas Matthä folgen, der Mitte 2027 in Pension geht.
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