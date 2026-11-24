Vor seiner Rückkehr an die Spitze von Nvidia hat Konzernchef Jensen Huang dem Vorstand weitere Affären gestanden. Nach seinem Rücktritt sorgen nun neue Details für Wirbel.

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USA. Auf den zurückgekehrten Nvidia-Chef Jensen Huang (63) warten bereits die nächsten unangenehmen Termine in Washington: Am 1. Dezember muss er hinter verschlossenen Türen vor drei Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses aussagen. Zudem steht am 3. Dezember eine Befragung vor dem Bankenausschuss des republikanischen US-Senators Tim Scott aus South Carolina an. Zuvor hatte Jensen Huang bei einer stundenlangen Sitzung am Sonntag gegenüber dem Verwaltungsrat weitere Verhältnisse eingeräumt, wie das "Wall Street Journal" berichtet.

Unklar blieb, um wie viele Fälle es sich konkret handelt. Erst daraufhin stimmte das Gremium am Montag für seine Wiedereinsetzung, nachdem US-Präsident Donald Trump (80) am Wochenende persönlich bei dem Verwaltungsrat für eine Rückkehr geworben hatte.

Enthüllungen über außereheliche Beziehungen

Ausgelöst worden war die Krise ab dem 12. November durch Enthüllungen über außereheliche Beziehungen Huangs zu der mutmaßlichen chinesischen Spionin Alice Huang sowie zu den Nvidia-Mitarbeiterinnen Kimberly Powell, der Vizepräsidentin für den Gesundheitsbereich, und einer weiteren Beschäftigten.

Video zum Thema Nvidia-Affäre hatte Kontakt zu Chinas Geheimdienst © oe24

Nach Huangs damaligem Rücktritt war der Aktienkurs des Chipherstellers um fast 30 Prozent eingebrochen, erholte sich nach der Rückkehr am Montag jedoch mit dem größten jemals gemessenen Tageswertzuwachs des Konzerns, während auch der Nasdaq und der S&P 500 deutlich zulegten.

Video zum Thema Droht Trump wegen Nvidia soagr Amtsenthebungsverfahren? © oe24

"Dieses Mal werde ich ein besserer CEO sein"

In der Konzernzentrale im kalifornischen Santa Clara bereiteten Angestellte dem Rückkehrer mit tosendem Applaus, "Jensen!"-Sprechchören und einer Umarmung einen begeisterten Empfang, woraufhin er erklärte: "Vielen Dank euch allen für die zweite Chance. Dieses Mal werde ich ein besserer CEO sein".

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Affäre politisch noch lange nicht ausgestanden

Trotz des Jubels vor Ort ist die Affäre politisch noch lange nicht ausgestanden, da sowohl Demokraten als auch china-kritische Republikaner empört auf die Entscheidung des Verwaltungsrats reagierten.

Parallel dazu setzte das US-Handelsministerium das Unternehmen "Megaspeed", für das Alice Huang während der Liaison tätig war, auf eine schwarze Liste und untersagte damit Geschäfte mit den Vereinigten Staaten.

Laut "New York Times" und Einschätzungen von US-Geheimdiensten wurde die Frau vom Ministerium für Staatssicherheit in Peking angeworben und hielt zwischen Frühjahr 2025 und diesem Herbst Kontakt zu einem chinesischen Geheimdienstagenten.