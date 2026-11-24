Kriminelle verschicken derzeit Mails im Namen der Pensionsversicherung Österreich (PV) und locken mit 1.241 Euro. Der Link führt auf eine Phishing-Seite, die Bankdaten stiehlt.

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Zahlreiche Menschen in Österreich erhalten laut den Verbraucherschützern des Portals "watchlist-internet.at" aktuell Nachrichten, die mit dem Satz "Ihre Pensionsleistung für 2026 wurde genehmigt." starten. Laut E-Mail sollen 1.241,00 Euro zur Auszahlung bereitliegen, sofern Empfänger auf einen Link klicken und ihre Daten angeben. In der vorliegenden Mail fallen kyrillische Zeichen anstelle einzelner Buchstaben sowie durch Leerzeichen zerteilte Wörter auf. Damit wollen Kriminelle offenbar Spamfilter austricksen, während andere Varianten des Textes völlig normal aussehen können, warnen die Experten.

Screenshot einer gefälschten Online-Plattform für eine angebliche Pensionsauszahlung von 1.241 Euro. © watchlist-internet.at

So läuft der Betrug ab

Nach einem Klick auf den Link landen Betroffene auf einer Seite, die wie ein offizielles Auszahlungsportal wirkt. Dort prangt groß der Betrag von 1.241 Euro, was den Eindruck weckt, das Geld sei bereits reserviert. Danach folgt ein Formular für Auszahlungsdaten mit persönlichen Angaben und Bankdaten, bei dem sich aus einer Liste scheinbar bequem eine Bank auswählen lässt. Sobald jemand auf die eigene Bank klickt, öffnet sich eine Anmeldeseite, die das Online-Banking imitiert und Zugangsdaten abgreift.

Vorsicht: Eine Phishing-Mail verspricht eine Pensionsauszahlung von 1.241 Euro und fordert zur Bankauswahl auf. © watchlist-internet.at

Typische Warnsignale erkennen

Eine Pensionsleistung wird nicht per Link freigegeben, weil die Pensionsversicherung die Bankverbindung bereits kennt und es ohne Antrag keine Auszahlung sowie keine Bankauswahl per Mail gibt. Statt des eigenen Namens steht in solchen Nachrichten oft die anonyme Anrede "Sehr geehrte Damen und Herren", obwohl es um eine persönliche Zahlung gehen soll. Zudem lohnt ein genauer Blick auf die Webadresse, denn jede Abweichung von der echten Adresse der Pensionsversicherung ist eine Fälschung. Kyrillische Zeichen und zerteilte Wörter fallen auf. Ein konkreter Betrag mit angekündigter umgehender Überweisung sollen zu schnellem Klicken drängen.

Im Zweifel richtig handeln

Wer unsicher ist, sollte direkt bei der betroffenen Stelle wie der Pensionsversicherung anrufen und dafür die Nummer von der offiziellen Website nutzen statt Angaben aus der Mail. Falls bereits Daten eingegeben wurden, hilft nur schnelles Handeln bei der Bank, um Online-Banking und Karten sperren zu lassen sowie Passwörter zu ändern. Zusätzlich sollte Anzeige bei der Polizei erstattet werden.