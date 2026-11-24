Der Lufthansa-Konzern verschärft seinen Sparkurs: Zusätzlich zu den bereits geplanten 4.000 Stellenstreichungen sollen weitere 1.000 Arbeitsplätze wegfallen. Betroffen sind die Drehkreuze Frankfurt und München. Hintergrund sind anhaltende Verluste der Kernmarke.

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Der zusätzliche Abbau wurde am Dienstag bei einer Mitarbeiterversammlung in München bestätigt. Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter stellte dabei klar, dass die 1.000 Stellen "on top" zu den bereits bekannten Einsparungen kommen. Damit steigt die Zahl der angekündigten Jobverluste im Konzern auf insgesamt 5.000.

Wo die Jobs gestrichen werden, ist noch offen

Welche Bereiche konkret betroffen sein werden, ist allerdings noch nicht entschieden. Der Abbau soll sowohl die Verwaltung als auch operative Tätigkeiten betreffen. Personalchefin Astrid Neben erklärte laut "Handelsblatt", man wolle nicht einfach überall pauschal kürzen. Vielmehr sehe das Management noch Einsparungspotenzial durch Digitalisierung und Automatisierung.

Auch der Zeitplan steht noch nicht fest. Bei der Mitarbeiterversammlung wurden zahlreiche Fragen aus der Belegschaft gestellt. Rund 600 Fragen seien online eingegangen. Selbst ob es bei den angekündigten 1.000 zusätzlichen Stellen bleibt, wollte das Management nicht verbindlich zusagen.

Lufthansa-Kernmarke schreibt Verluste

Als Grund für den verschärften Sparkurs nennt die Führung die wirtschaftliche Lage der Kernmarke Lufthansa Airlines. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 wurde ein operativer Verlust von 180 Millionen Euro verzeichnet. Das entspricht im Schnitt rund 20 Millionen Euro pro Monat.

Laut einem internen Schreiben an die Beschäftigten ist die Kernmarke damit bereits das dritte Jahr in Folge finanziell nicht erfolgreich. Das Management sieht vor allem bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität Nachholbedarf. Die Airline sei in diesen Bereichen derzeit nicht wettbewerbsfähig.

Auch das Flugangebot soll schrumpfen

Nicht nur beim Personal, auch beim Flugangebot sind weitere Einschnitte geplant. Die Lufthansa will ihre Kapazitäten auf Kurz- und Mittelstrecken weiter reduzieren. Dafür soll die Zahl der Flugzeuge aus der Airbus-A320-Familie sinken. Teilweise sollen sie durch modernere und effizientere Airbus-A220-Maschinen ersetzt werden.

Zudem prüft der Konzern, wie die verschiedenen Airlines der Gruppe enger zusammenarbeiten und Aufgaben stärker bündeln können. Damit sollen Strukturen vereinfacht und Kosten gesenkt werden.

Mehr als 100.000 Beschäftigte weltweit

Ende 2025 beschäftigte die Lufthansa Group rund 103.000 Menschen weltweit, davon etwa 67.100 in Deutschland. Zum Konzern gehört auch die österreichische Austrian Airlines (AUA).

Die nun bestätigten zusätzlichen 1.000 Stellenstreichungen beziehen sich allerdings auf den Teilkonzern Lufthansa Airlines und die Drehkreuze Frankfurt und München. Ob und in welcher Form auch die AUA von weiteren Sparmaßnahmen betroffen sein könnte, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.