ÖFB-Star Sasa Kalajdzic feierte romantische Hochzeit

Der Kicker und seine Langzeitliebe Lorena heirateten jetzt auch kirchlich in Zadar, Kroatien.

Bei der Fußball-EM in Deutschland (ab 14. Juli) kann er ob seines dritten Kreuzbandrisses noch immer nicht dabei sein. Dafür läuft es bei ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic privat ganz wunderbar. Nach der Geburt seines Sohnes Aleksander wurde in Kroatien noch einmal Hochzeit gefeiert. Vermutlich kirchlich, da er bereits im Winter 2023 standesamtlich "Ja" zu seiner Langzeitliebe Lorena sagte.

Hochzeit am Meer

In einem gigantischen weißen Zelt mit Lichterketten und Nebel wurde nach der Zeremonie ausgiebig gefeiert, wie zahlreiche Postings auf Instagram zeigen. Die Location war direkt am Meer in Zadar. Dort polterte Lorena auch vor kurzem mit ihren Freundinnen, ehe es vor den Traualtar ging.