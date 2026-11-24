Hoffenheims Adam Daghim ist der schnellste Spieler der deutschen Bundesliga. Sturm kennt seine Torgefahr. Zum Wiedersehen am Donnerstag reisen Tausende Grazer Fans an.

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Zwölf Minuten Einsatzzeit, eine Bestmarke: Christian Ilzer brachte Adam Daghim gegen Schalke erst in der 78. Minute. Der Däne brauchte nicht lange, um auf Touren zu kommen. Mit 36,75 km/h stellte er den Geschwindigkeitsrekord der laufenden deutschen Bundesliga-Saison auf. Vor diesem Tempo muss sich auch Sturm hüten.

Die Grazer gastieren am Donnerstag (21 Uhr, live auf CANAL+) bei Hoffenheim in Sinsheim. Es ist das Wiedersehen mit Ilzer und Sportchef Andreas Schicker, den beiden Architekten des Grazer Doubles von 2024. Sportlich können sich beide Mannschaften große Gefühle allerdings kaum leisten: Hoffenheim ist mit vier Punkten 23. der Europa League, Sturm liegt punktgleich unmittelbar dahinter – auf dem letzten Play-off-Platz.

Daghim hat Sturm schon getroffen

Was Ilzers Tempowaffe vor dem Tor kann, wissen die Grazer. Im April 2025 brachte Daghim Salzburg im Spitzenspiel gegen Sturm in Führung (32.). Auf der Tribüne saßen damals Jürgen Klopp und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Jetzt wartet Daghim im Hoffenheim-Trikot. Und seine Gefahr beschränkt sich nicht auf einen einzelnen Rekordsprint: Nach zehn Bundesliga-Runden führt der 21-Jährige mit 248 Sprints auch diese Wertung an.

Mit 36,75 km/h ist Adam Daghim der schnellste Spieler dieser Bundesliga-Saison. Seine Torgefahr kennt Sturm noch aus Salzburg. © IMAGO/Beautiful Sports

Viel Aufwand, zu wenig Ertrag

Tempo, Druck auf den Gegner, schnelle Ballgewinne: Sturm kennt Ilzers Fußball bestens. Nach den ersten acht Runden benötigte Hoffenheim im Schnitt nur 13 Sekunden, um den Ball zurückzuerobern.

Auch die Laufleistung ist enorm. Nach zehn Spieltagen hat die TSG bereits 1.228 Kilometer zurückgelegt. Nur Bayern München lief mehr. Trotzdem verlor Hoffenheim sechs dieser zehn Ligaspiele.

Nach dem jüngsten 0:1 in Frankfurt brachte Ilzer das Problem auf den Punkt: "Was wir jetzt brauchen, ist die letzte Ergebnisschärfe." Ausgerechnet gegen Sturm, seinen "Verein meines Herzens", soll sich der Aufwand wieder auszahlen.

Kabak darf trotz Sperre spielen

In der Abwehr hat Ilzer zumindest eine Sorge weniger. Ozan Kabak wurde nach seinem Griff an den Hals des Frankfurters Oscar Höjlund zwar für vier deutsche Ligaspiele gesperrt. In der Europa League darf der Innenverteidiger aber auflaufen. Dort würde erst seine nächste Gelbe Karte eine Sperre auslösen.

Für Fabio Ingolitschs Grazer steht nach sechs sieglosen Pflichtspielen ebenfalls viel auf dem Spiel. Unterstützung bekommen sie reichlich: Die 2.800 Plätze im Gästesektor sind ausverkauft. Insgesamt werden sogar 6.000 bis 8.000 Sturm-Anhänger in Sinsheim erwartet.

"Das zeigt, welche Power und Wucht dieser Verein hat", sagt Schicker. Der frühere Grazer Sportchef empfängt diesmal jene Fans, mit denen er jahrelang auswärts unterwegs war.

Andreas Schicker blickt gelassen auf die jüngsten Rückschläge seines Ex-Klubs: "Dann bist du halt mal Vierter, aber der Weg muss weitergehen." © Getty Images

Schicker: »Dann bist du halt mal Vierter«

Die jüngsten Rückschläge ändern für Schicker wenig an seiner Einschätzung des Ex-Klubs. Nach seinem und Ilzers Abschied übernahm mit Jürgen Säumel ein Trainer aus den eigenen Reihen – und Sturm wurde wieder Meister. Dass der Erfolg auch ohne sie weitergeht, war genau ihr Wunsch.

Den aktuellen Rückstand im Titelrennen ordnet Schicker entsprechend gelassen ein. Die Mannschaft ist jung, dazu kommen Verletzungen. "Dann bist du halt mal Vierter, aber der Weg muss weitergehen."

Deutlich weniger Verständnis hat er für den Stillstand beim Grazer Stadionthema. Ein neues Trainingszentrum gibt es inzwischen, Präsident Christian Jauk wartet bei der Spielstätte weiter auf eine Lösung.

"Ich verstehe bis heute nicht, warum sich beim Stadionthema so wenig getan hat und diese Endlos-Nummer so mühsam ist. Ich bewundere Christian Jauk für seinen langen Atem."