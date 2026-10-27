Panda-stische Herbstgaudi im Tiergarten Schönbrunn

Die Großen Pandas genießen den Herbst im Tiergarten Schönbrunn in vollen Zügen. Während das Pflegeteam für spielerische Abwechslung sorgt, wächst mit den sinkenden Temperaturen auch der Appetit.

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Im Tiergarten Schönbrunn fliegen derzeit die bunten Herbstblätter durch die Luft. Dafür sorgt allerdings nicht nur der Wind. Auch die Großen Pandas wirbeln das Laub herum, wälzen sich darin und stöbern neugierig zwischen den Blättern. Für die tierische Herbstgaudi hat sich das Pflegeteam etwas Besonderes einfallen lassen.

Bunter Laubhaufen sorgt für Abwechslung

Ein großer Berg aus Herbstlaub und Sägespänen soll den gefährdeten Bambusbären zusätzliche Beschäftigung bieten. Lange bitten lassen sich die Tiere offenbar nicht. "Unser Männchen hat das Angebot sofort angenommen", berichtet Tierpflegerin Renate Haider. Solche Beschäftigungsmöglichkeiten sollen den Alltag der Pandas abwechslungsreicher gestalten.

Auch das Herbstwetter spielt den schwarz-weißen Bären in die Karten. Die sinkenden Temperaturen machen ihnen nichts aus, ganz im Gegenteil. In ihrer ursprünglichen Heimat China leben Große Pandas in Bambuswäldern auf bis zu 2.000 Metern Seehöhe und sind entsprechend an kühleres Klima angepasst.

Kälte macht Pandas richtig hungrig

Pandas, Tiergarten, Herbst © DANIEL ZUPANC

"Wenn es im Herbst kühler wird, fühlen sich unsere Großen Pandas richtig wohl", erklärt Haider. Besonders gerne verbringen die Tiere diese Jahreszeit in ihren Außenanlagen. Gleichzeitig wächst mit dem nahenden Winter ihr Hunger. Auf dem Speiseplan steht vor allem Bambus, und davon brauchen die Pandas beträchtliche Mengen. Fast 30 Kilogramm frisst ein erwachsenes Tier pro Tag.

Für Nachschub sorgt unter anderem eine zooeigene Bambusplantage im Burgenland, die mittlerweile 60 Prozent des Bedarfs deckt. Sogar frische Bambussprossen können dort geerntet werden. Rund die Hälfte des Tages sind die Tiere mit Fressen beschäftigt. Allein das Abzupfen der Blätter und das Zerlegen der harten Stängel nimmt viel Zeit in Anspruch. Die restlichen Stunden verbringen die gemütlichen Pandas hauptsächlich mit Verdauen und Ruhen.

Buntes Herbsttreiben im Tiergarten

Wer die Pandas beim Spielen im Laub beobachten möchte, kann das bei einem herbstlichen Spaziergang durch den Tiergarten tun. Auch die anderen Bewohner lassen sich zwischen den bunt gefärbten Bäumen entdecken. Für einen Besuch bleibt täglich von 9 bis 16.30 Uhr Zeit. Diese Öffnungszeiten gelten bis Ende Jänner, auch an Feiertagen. Im Februar hat der Tiergarten Schönbrunn dann wieder eine halbe Stunde länger, nämlich bis 17 Uhr, geöffnet.