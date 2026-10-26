Volle Mähne, coole Drinks: Erste Blow Dry Bar in Wien

Ein Hauch New York zieht in die Wiener Innenstadt. Am 6. November eröffnet am Rudolfsplatz eine Blow Dry Bar, in der professionelles Haarstyling auf Drinks, Musik und entspannte Atmosphäre trifft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Föhn läuft auf Hochtouren, die Rundbürste ist im Dauereinsatz und am Ende schaut die Frisur eher nach Sturmwarnung als nach Hollywood aus. Wer solche Bad-Hair-Days kennt, bekommt demnächst professionelle Unterstützung. Am 6. November eröffnet Saloninhaberin Nikola Hofmann am Rudolfsplatz 7 im 1. Bezirk ihre Blow Dry Bar. Dort gibt es neben frisch geföhnten Frisuren auch Drinks, Musik und eine gemütliche Atmosphäre.

Drinks statt Kampf mit der Rundbürste

Die Idee kommt aus New York, wo eigene Föhn-Bars längst zum Beauty-Alltag gehören. Auch auf TikTok und Instagram sorgt das Konzept für Aufmerksamkeit. Schließlich gibt es nicht viele Bars, in denen der Föhn die Hauptrolle spielt. Nun bringt Hofmann den Trend nach Wien. Das Prinzip ist einfach: Statt daheim selbst mit Föhn und Bürste zu hantieren, übernehmen Profis das Styling.

Was am Ende auf dem Kopf landet, entscheiden die Kunden anhand eines Hair-Menus. Zur Auswahl stehen voluminöse Föhnfrisuren, sanfte Wellen oder ein glatter, eleganter Look. Für die passende Stimmung gibt es Musik und Drinks. Schließlich soll der Friseurbesuch auch ein bisschen Vergnügen sein. "Genau diese beiden Entwicklungen wollte ich mit meiner Blow Dry Bar verbinden", erklärt Hofmann mit Blick auf den aktuellen Blowout-Trend und den Wunsch vieler Menschen nach kleinen Auszeiten vom Alltag.

Haarstyling mit Bar-Feeling

Mit ihrer Blow Dry Bar möchte Nikola Hofmann einen neuen Beauty-Treffpunkt in der Innenstadt etablieren. © Nikola Hofmann Hairart

Eine Hochzeit oder ein Ball muss es für einen Besuch übrigens nicht gleich sein. Auch ein Frühstück mit Freundinnen, ein Abendessen oder einfach die Lust auf schöne Haare reichen als Anlass. Auch ein Frühstück mit Freundinnen, ein Abendessen oder schlicht die Lust auf schöne Haare sollen als Anlass reichen. Wer möchte, kann sogar nach der Pilates-Stunde vorbeischauen.

Und das Beste daran? Wer Glück hat, muss mehrere Tage lang keinen Gedanken mehr an sein Styling verschwenden. "Je nach Haartyp und Pflege kann ein professioneller Blowout sogar bis zu einer Woche halten", so Hofmann. Die Frisur könnte damit länger durchhalten als so mancher gute Vorsatz. Unter dem Motto "Let your hair do the talking!" öffnet die Blow Dry Bar künftig jeden Donnerstag, Freitag und Samstag. Termine können online über die bestehende Website gebucht werden.