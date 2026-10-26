Wasserschaden wird für 25 Vierbeiner zum Glücksfall

Was als Notlösung wegen eines Wasserschadens begonnen hat, entwickelt sich zum Glücksfall für zahlreiche Vierbeiner. Innerhalb weniger Wochen haben mehr als 30 Hunde das TierQuarTier verlassen. Viele davon sogar für immer.

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Eigentlich hat das TierQuarTier nur vorübergehende Pflegeplätze gesucht. Weil im Hundebereich nach einem Wasserschaden seit dem 19. Oktober Bauarbeiten laufen, sollten einige Vierbeiner die Zeit bei Privatpersonen verbringen. Unter dem Motto "Tapetenwechsel" hat das Tierheim deshalb zu einer besonderen Hilfsaktion aufgerufen. Die Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen. Mehr als 900 Menschen haben sich gemeldet, um einen Hund bei sich aufzunehmen.

Mehr als 25 Hunde finden neues Zuhause

Doch aus der ursprünglich befristeten Hilfe ist für zahlreiche Tiere deutlich mehr geworden. Durch die große Aufmerksamkeit haben in den vergangenen Wochen mehr als 25 Hunde ein dauerhaftes Zuhause gefunden. "Zu wissen, dass ein Hund endlich seine Menschen gefunden hat und nicht mehr warten muss, bedeutet uns unglaublich viel", erklärt TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda.

Auch die Suche nach vorübergehenden Pflegeplätzen zeigt Erfolge. Vier Hunde genießen bereits ihren "Tapetenwechsel" bei Gastfamilien. Bis zum 7. November sind sieben weitere Kennenlerntermine geplant. Wenn Hund und Mensch gut zusammenpassen, könnten insgesamt zehn Vierbeiner die Bauarbeiten außerhalb des Tierheims verbringen.

Die Auswirkungen sind bereits deutlich spürbar. Zu Beginn der Aktion haben noch rund 120 Hunde im TierQuarTier gelebt, mittlerweile sind es nur noch etwa 90. So niedrig ist der Hundebestand seit Langem nicht mehr gewesen.

Schwierige Vermittlung bei Listenhunden

Aktion „Tapetenwechsel“ öffnet Türen in ein neues Zuhause. © TierQuarTier Wien

Für die verbliebenen Vierbeiner geht die Suche nach einem Zuhause weiter. Darunter befinden sich Hunde, die teilweise schon seit Jahren auf eine Vermittlung warten. Besonders schwierig gestaltet sich diese bei sogenannten Listenhunden, denen häufig Vorurteile entgegengebracht werden. Andere Tiere sind erst kürzlich im TierQuarTier angekommen und dürfen wegen laufender Fristen noch nicht vermittelt werden.

Die Mitarbeiter hoffen, dass die große Aufmerksamkeit auch diesen Hunden zugutekommt. Das TierQuarTier nimmt regelmäßig gefundene oder behördlich abgenommene Tiere auf und versorgt diese bis zur Vermittlung. Gleichzeitig erinnert das Tierheim daran, wie wichtig es ist, Haustiere chippen und registrieren zu lassen. Nur mit aktuellen Kontaktdaten können entlaufene Tiere rasch wieder ihren Besitzern zugeordnet werden.