Aufgepasst! Hier steigen Wiens heißeste Halloween-Partys

Wenn am 31. Oktober Vampire, Zombies und Hexen das Kommando übernehmen, wird Wien wieder zur Geisterstadt. Von wilden Partys über schaurige Dinner bis hin zu Ausflügen in die Unterwelt - bei oe24 findet jeder sein persönliches Halloween-Highlight!

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Wenn die Nächte länger werden, Kürbisse vor den Haustüren leuchten und Geister ihr Unwesen treiben, beginnt in Wien das große Gruseln. Dabei hat die Bundeshauptstadt zu Halloween für jeden Geschmack etwas zu bieten - ganz gleich ob am wilden Rave, im schaurigen Kellergewölbe oder beim gemütlichen Horror-Dinner. Wo man die Nacht der Toten verbringt, wird somit zur Qual der Wahl. Um die Entscheidung ein wenig leichter zu machen, hält oe24 eine Auswahl der beliebtesten Events in der Stadt parat.

Angesagte Clubbings

Am Samstag, den 31. Oktober, verwandeln sich angesagte Clubs, historische Palais und besondere Schauplätze in schaurig-schöne Party-Hotspots. Dabei geht es längst nicht nur ums Verkleiden: Auf die Besucher warten tosende Bühnenshows, treibende Beats, geheimnisvolle Maskenbälle und jede Menge Gänsehaut.

Biggest Halloween Party @ Praterdome:

Im Praterdome steigt am ab 22 Uhr eine der größten Gruselpartys Wiens. Auf mehreren Tanzflächen sorgen unterschiedliche Musikrichtungen für ausgelassene Stimmung, während Halloween-Dekoration und verkleidete Partygäste den Club in eine wilde Partywelt verwandeln.

Halloween Ball by Cirque Rouge @ Palais Auersperg:

Eleganter kann Halloween kaum werden! Im prachtvollen Palais Auersperg treffen geheimnisvolle Masken, außergewöhnliche Kostüme und rauschende Ballstimmung aufeinander. Wer den Abend besonders stilvoll beginnen möchte, kann ab 18 Uhr ein Dinner buchen, auf Wunsch mit Live-Musik im Rosenkavaliersaal.

ClassiX Halloween Madness @ M1:

Im M1 am Schwarzenbergplatz werden die legendären Clubnächte vergangener Zeiten wieder lebendig. Auf drei Floors liefern sechs DJs klassischen Techno und das unverwechselbare ClassiX-Gefühl. Los geht es um 22 Uhr, gefeiert wird bis 5 Uhr früh. Achtung: 10 Shots gibt es für nur 25 Euro!

Death by Sexy @ U4:

Im legendären U4 wird Halloween zur verführerischen Gruselnacht. Bei Death by Sexy treffen außergewöhnliche Kostüme und beste Clubbing-Laune in bester Manier aufeinander - gefeiert wird ab 21 Uhr.

OYA! @ The Loft:

Für alle Fans von Rap, Trap & Co. ist das Loft die richtige Adresse. TeeboFG, Kittyyy, Kimany Thayano und weitere Acts sorgen ab 19:30 Uhr für einen musikalisch verlockenden Abend.

Wiener Rock & Metal Zombieball @ Szene Wien:

Hier fliegen statt Hexenbesen die Haare! Harte Gitarren, energiegeladene Live-Auftritte und zwielichtige Gestalten machen die Szene Wien zum Treffpunkt für Rock- und Metalfans. Einlass ist um 19 Uhr, das Programm beginnt eine halbe Stunde später.

Nacht der Toten @ The Hive:

Auch im Hive steht alles im Zeichen der Toten und Untoten. Ab 20 Uhr lockt die Halloween-Veranstaltung mit düsterer Atmosphäre und einer Nacht für alle, die ihre gruseligsten Kostüme ausführen möchten.

Halloween Night @ Hermesvilla:

Mitten im Lainzer Tiergarten liegt die historische Hermesvilla, umgeben von dichtem Wald. Genau diese Kulisse macht eine Halloween-Nacht besonders reizvoll: Wer sich in die Dunkelheit traut, bekommt ein Gruselerlebnis fernab der üblichen Clublandschaft.

Bloody Masquerade @ Hofburg:

Die prunkvolle Wiener Hofburg wird zum Schauplatz einer geheimnisvollen Maskennacht. Bei der Bloody Masquerade von YE goes Vienna trifft elegantes Ambiente auf ausgelassene Halloween-Stimmung. Gefeiert wird von 20 bis 4 Uhr, der Zutritt ist ab 18 Jahren.

The Nun @ Hallmann Dome:

Im Hallmann Dome wartet eine exklusive Nacht mit Horrorfilm-Atmosphäre. Düstere Inszenierungen, aufwendige Lichtbilder und treibende Musik sorgen für reichlich Gänsehaut.

Halloween Rave @ Ottakringer Brauerei:

Eine ganze Brauerei als Geisterschloss? Genau das steht beim Halloween Rave in Ottakring auf dem Programm. Auf drei Floors wird zwischen alten Brauereimauern mit jeder Menge guter Laune gefeiert.

Halloween Rave @ Flucc:

Für Fans von harter elektronischer Musik wird das Flucc zur schaurigen Tanzhöhle. Ab 22 Uhr liefern unter anderem Pitch Madattak, Gehlektek und Apocalypz eine Mischung aus Tekno, Acid und Hardtek. Wer Halloween mit wuchtigen Bässen statt Popsongs verbringen möchte, ist hier goldrichtig.

Evil Disco @ Viper Room:

Gothic, Metal und düstere Elektromusik bilden das musikalische Herzstück der Evil Disco. Hexen, Monster und Vampire passen perfekt zur finster inszenierten Stimmung im Viper Room.

Kore Halloween Rave @ Lugner City:

Rolltreppen, Neonlicht und elektronische Beats: Der Halloween-Rave in der Lugner City bringt eine unerwartete Clubstimmung ins Einkaufszentrum. Lichtinstallationen und eine Afterparty bis in die Mittagsstunden gehören ebenso zum Programm wie Gänsehaut und coole Drinks.

Moon Halloween Special @ MuseumsQuartier:

Im MuseumsQuartier wird Halloween zur einzigartigen Partynacht. Auf mehr als 1.600 Quadratmetern wartet in der Halle E eine aufwendige Produktion mit einer 20 Meter breiten Bühne. Gefeiert wird von 21 bis 6 Uhr morgens.

Halloween @ Grelle Forelle:

Wer auf elektronische Musik setzt, ist in der Grellen Forelle alles andere als falsch. The Tunegirl steht live auf dem Programm, unterstützt von Alex Maurer, Tezibel und weiteren DJs. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Fans ausgedehnter Clubnächte, die zur Geisterstunde mächtig abshaken wollen.

The Hive X Collapse – Face Off @ Flex:

Im Flex am Donaukanal wird es naturgemäß laut und basslastig. Ab 23 Uhr liefern internationale Acts wie Magnetude und PRDK sowie heimische DJs harte Drum-and-Bass-Sets. Vorverkaufskarten gibt es laut Veranstalter schon ab 9 Euro.

Erste Liebe Halloween Special @ Babenberger Passage:

Die Babenberger Passage gehört zu Wiens bekannten Adressen für angesagte Clubnächte. Das Halloween-Special von Erste Liebe richtet sich an alle, die zwischen schicken Outfits und ausgelassener Partystimmung feiern möchten.

X Soul / SOUL Halloween @ Wiener Stadthalle:

Im Studio F der Wiener Stadthalle warten auf die Besucher mehrere Partybereiche, Horror-Shows und schaurige Themenwelten. Zwischen House-Musik und Halloween-Hits sorgen ein Magier und gruselige Überraschungen für Abwechslung. Los geht es um 21 Uhr, Schluss ist um 4 Uhr früh.

Halloween Rooftop Party @ Hotel Zoku:

Halloween über den Dächern Wiens? Das Zoku in der Leopoldstadt macht es möglich! Es bietet mit seiner Dachterrasse nahe dem Prater eine ungewöhnliche Kulisse für eine unvergessliche Kostümparty - mit Cocktails und atemberaubender Aussicht.

Grusel-Dinner & Geistertouren

Wer Halloween lieber ohne durchzechte Nacht verbringen möchte, hat ebenfalls eine große Auswahl. Ob gruselige Dinner, geheimnisvolle Kellergewölbe, ein Ausflug ins finstere Weltall oder eine Verfolgungsjagd durch den Prater - für reichlich Abwechslung ist gesorgt.

Süßes Halloween @ Gerngross:

Wer Halloween am liebsten mit Naschereien und Shopping verbringt, sollte auf die Mariahilfer Straße schauen. Zwischen 11 und 16 Uhr verteilt das Kaufhaus Gerngross Fruchtgummi-Vampire. Bei einer Rubbellos-Aktion werden außerdem 100 Einkaufsgutscheine zu je 20 Euro verlost, solange der Vorrat reicht.

Pocoween @ Poco: Im Restaurant Poco in der Kirchberggasse erwarten die Gäste ab 19 Uhr eigens kreierte Halloween-Cocktails, eine Candy Bar sowie das gewohnte kulinarische Angebot des Poco. Für die passende Stimmung sorgt ein Vinyl-DJ mit spooky Oldschool-Tunes.

Dæniel’s Bistronomie:

In der Capistrangasse 6 wird ebenfalls ab 19 Uhr zu Tisch gebeten. Neben Partybeats und Gruseldrinks wartet ein bunter Kostümwettbewerb. Besonders verlockend: Wer verkleidet kommt, erhält seinen ersten Drink aufs Haus.

Klyo @ Urania: Hier können sich Halloween-Fans auf einen besonderen Abend voller Nervenkitzel einstellen. Auf der Dachterrasse wartet ein Spukhaus, dazu gibt es ein schauriges Drei-Gänge-Dinner, einen Horrorfilm im Urania-Kino und eine große Party im Dachsaal. Der Startschuss fällt bereits um 17:30 Uhr.

Halloween Brunch @ Family & Friends:

Am gruseligsten Tag des Jahres verwandelt sich das Restaurant in eine kleine, liebevoll dekorierte Halloween‑Welt – perfekt für Familien, Kinder und alle, die einen gemütlichen, genussvollen Feiertag verbringen möchten.

Día de Muertos @ Weltmuseum Wien:

Im Weltmuseum steht die mexikanische Tradition des Totengedenkens im Mittelpunkt. Farbenprächtige Totenschädel, Blumen und Erinnerungen an Verstorbene zeigen eine andere Seite des Umgangs mit dem Tod - ideal für alle, die Halloween mit einem Kulturprogramm verbinden möchten.

Halloween @ unter Wien:

Mutige Besucher steigen bei drei Spezialführungen bis zu 15 Meter unter die Straßen der Stadt hinab. Im Schein historischer Bunkerlaternen führen die Wege durch düstere Kellergewölbe, in denen es um Scharfrichter, Hinrichtungen und Wiens unheimliche Vergangenheit geht. Die erste Tour beginnt um 17 Uhr, die letzte um 22:30 Uhr.

Cosmic Horrors @ Planetarium:

Hier lauert das Grauen nicht im Spukhaus, sondern im Weltall! Im Planetarium im Prater geht es um tödliche Strahlung, finstere Welten und zerstörerische Kräfte des Universums. Ab 18.30 Uhr gibt es acht Vorstellungen zu jeweils 25 Minuten, der Eintritt kostet 5 Euro.

Halloween-Rätselrallye @ ArchäoNow:

Wer gerne rätselt, kann Wien von seiner unheimlichen Seite entdecken. Bei der schaurigen Stadtrallye führen die gestellten Aufgaben zu ehemaligen Hinrichtungsplätzen, alten Spukhäusern und geheimnisvollen Orten in der Innenstadt. Ein spannendes Abenteuer für kleine und große Entdecker!

Vienna Halloween Run @ Prater:

Schon am Freitag, den 30. Oktober, wird es im Prater schaurig-sportlich. Beim Vienna Halloween Run führen herbstlich geschmückte Strecken über 2,5 oder 5 Kilometer durch das Gelände. Der kürzere Lauf eignet sich besonders für Familien und Hobbyläufer, die Halloween zur Abwechslung einmal in Laufschuhen erleben möchten.