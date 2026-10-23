Viraler Food-Hype: Eis-Greissler wagt etwas Neues

Ein britisches Not-Rezept wird zum Winter-Hit im Becher. Ab 24. Oktober setzt der Eis-Greissler in drei Wiener Filialen auf den "Crumble"-Hype.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Statt in die Winterpause zu gehen, setzt der Eis-Greissler heuer auf ein neues Konzept. Andrea und Georg Blochberger holen einen internationalen Food-Trend nach Wien und verwandeln drei ihrer Eissalons in Pop-up-Stores. Ab Samstag, 24. Oktober, gibt es dort unter dem Namen "Krumble by Eis-Greissler" eine warme Süßspeise, die vor allem in New York und London für Aufsehen sorgt.

Die "Crumbles" bestehen aus warmen Früchten, knusprigen Streuseln und verschiedenen Saucen und Toppings. Das Dessert wird im Becher serviert und soll die kalte Jahreszeit versüßen. "Genuss ist keine Frage der Außentemperatur, sondern der richtigen Zutaten", erklären Andrea und Georg Blochberger.

Drei Standorte bis Ende Februar

Erhältlich sind die süßen Kreationen ab Samstag in der Rotenturmstraße 14, der Neubaugasse 9 und der Schottengasse 7. Die drei Pop-up-Stores bleiben bis Ende Februar 2027 geöffnet.

Bei der Zusammenstellung können die Kunden selbst entscheiden, was in den Becher kommt. Als Basis stehen Apfel, Zwetschkenröster, Marille oder Waldbeere zur Auswahl. Dazu kommen helle oder dunkle Streusel sowie eine cremige Vanillesauce, für die Milch von den hofeigenen Kühen verwendet wird. Wer es noch süßer mag, kann das Dessert mit Crème brûlée, flambiertem Baiser oder bunten Streuseln verfeinern. Auch Haselnusskrokant und ein salziger Nussmix stehen zur Wahl.

Rezept stammt aus dem Zweiten Weltkrieg

Warme Früchte treffen auf knusprige Streusel und süße Toppings. © The Guardians/Yasemin Gezgin

So neu, wie der aktuelle Hype vermuten lässt, ist die Süßspeise allerdings nicht. Ihre Wurzeln liegen in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs. Weil Mehl, Butter und Zucker rationiert und damit knapp sind, haben britische Hausfrauen damals aufwendige Kuchenböden durch einfache Streusel ersetzt. Diese haben sie über saisonale Früchte gestreut und anschließend im Backrohr gebacken.

Aus dem einstigen Not-Rezept hat sich längst ein beliebtes Dessert entwickelt, das nun auch als Streetfood im Becher angeboten wird. Beim Eis-Greissler setzt man dabei auf heimische Zutaten und eine eigene Interpretation des britischen Klassikers.

Bis zu 30 neue Arbeitsplätze

Für das Wintergeschäft haben die Blochbergers mit "Krumble by Eis-Greissler" eine eigene Marke geschaffen, mit der bis zu 30 Arbeitsplätze entstehen. Unterstützung erhalten die beiden von Marco und Philipp Simoner, den Gründern der Social-Media-Agentur "The Guardians of Social Media", die auch die Kommunikation in den sozialen Netzwerken übernehmen. Ebenfalls an Bord ist Markenstratege Markus Habermann.