Darum kommt die Zeitumstellung heuer früher als sonst

Die Umstellung auf die Winterzeit steht unmittelbar bevor.

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Am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, werden in Österreich die Uhren zurückgestellt. Dass der Termin heuer besonders früh liegt, hat einen einfachen Grund: die Kalenderkonstellation.

Die Sommerzeit endet in der Europäischen Union jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober. Dieser kann zwischen dem 25. und dem 31. Oktober liegen. 2026 fällt er auf den frühestmöglichen Termin. Zuletzt war das im Jahr 2020 der Fall.

Die Umstellung erfolgt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Um 3 Uhr werden die Zeiger auf 2 Uhr zurückgedreht. Damit gilt wieder die Normalzeit, die umgangssprachlich auch Winterzeit genannt wird. Die Nacht dauert dadurch rechnerisch eine Stunde länger. Die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr kommt zweimal vor.

Debatte um Abschaffung

Auch in den kommenden Jahren ändern sich die Termine je nach Kalender. 2027 erfolgt die Umstellung erst am 31. Oktober, 2028 am 29. Oktober und 2029 am 28. Oktober.

Weiterhin offen ist hingegen die Frage, ob die Zeitumstellung irgendwann abgeschafft wird. Das EU-Parlament sprach sich bereits 2019 für ein Ende der halbjährlichen Umstellung aus. Eine endgültige Einigung fehlt jedoch, weil sich die Mitgliedstaaten bislang nicht auf eine dauerhaft geltende Zeit verständigen konnten. Daher werden die Uhren auch heuer wieder wie gewohnt umgestellt.