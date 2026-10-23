Wachau in Echtzeit: Strauss & Molden eröffnen am Samstag

Ab Samstag gehört die Wachau wieder der Kultur: Ursula Strauss lädt zu "Wachau in Echtzeit" – mit Stars, Gänsehaut und Schmäh bis Ende November.

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Showtime in der Wachau! Intendantin Ursula Strauss startet am Samstag ihr Festival "Wachau in Echtzeit". Zum Auftakt präsentiert sie mit Ernst Molden im Rittersaal der Burgruine Aggstein (Bezirk Melk) das neue Album "nochdvegl". Strauss sagt dazu: "Der beste Schmäh findet im Scheitern statt."

Gruselig wird es am 31. Oktober: Bei einer Erzählwanderung zum Ur-Halloween Samhain erzählt Kajetan Dick Märchen und Schauergeschichten. Am 7. November folgen Sona MacDonald und Roland Koch den Spuren von "Hemingways Liebeshöllen".

Stars auf kleinen Bühnen

Am 10. November läuft in Melk das Nestroy-nominierte Stück "Ich bin Ruth", zwei Tage später gastiert Johannes Silberschneider im Schloss Spitz. Am 14. November interpretieren Oliver Welter und Clara Frühstück Schuberts "Winterreise" neu. Katharina Stemberger und Die Strottern treten am 19. November auf, Jakob Semotan bringt am 21. November Tom Waits auf Wienerisch nach Melk.

Das Finale gehört am 28. November Adele Neuhauser und Christian Dolezal: Im Schloss Luberegg wartet "Schlamassel" mit Lachgarantie.