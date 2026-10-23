Austro-Society "schlumpft" nach Traiskirchen

Die magische Welt der Schlümpfe wird physisch erlebbar: In Traiskirchen öffnet die europaweit erste eigenständige Schlumpfwelt ihre Pforten.

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Freitag öffnet in Traiskirchen die europaweit erste eigenständige Schlumpfwelt, die gleichzeitig den 68. Geburtstag der blauen Kultfiguren markiert. Das rund 4.000 Quadratmeter große Indoor-Freizeitareal macht die Geschichten rund um das berühmte Schlumpfdorf erstmals in dieser Form physisch erlebbar.

Magische Welt in Traiskirchen

Die vertraute Mischung aus Geborgenheit, Abenteuer und Gemeinschaft bekommt in Österreich ein neues Zuhause. Besucher können in die Welt von Peyos Schlümpfen eintauchen und die bekannten Geschichten gemeinsam neu entdecken.

Erfolgreiche VIP-Premiere

Bereits am Donnerstag nutzten zahlreiche Ehrengäste, Familien und Kinder bei der VIP-Premiere die Gelegenheit, die neue Erlebniswelt eigenständig zu erforschen und sich von der detailreichen Gestaltung zu überzeugen.

Peter Stöger © Schlumpfwelt Traiskirchen / René Brunhözl

Prominente Gäste vor Ort

Unter den anwesenden prominenten Gästen befanden sich unter anderem Marchfelderhof-Boss Peter Grossmann, Schauspielerin Sigrid Hauser, Bürgermeisterin Sabrina Divoky, Kabarettistin Ulrike Kriegler, Trainer-Legende Peter Stöger, Szene-Mausi Christina Lugner sowie Kult-Kicker Toni Polster.