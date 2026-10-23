Netrebko: Wilde Dinner-Party in Wien

Opern-Superstar Anna Netrebko gewährt ihren Fans wieder einmal herrlich ungefilterte Einblicke in ihr Wiener Domizil. Auf Instagram präsentierte die gefeierte Sopranistin eine private Luxus-Dinnerparty der Extraklasse, bei der sie selbst mit Lockenwicklern im Haar am Herd stand und Freunde bewirtete.

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Auf den großen Opernbühnen der Welt kennt man Anna Netrebko in atemberaubenden Abendroben und makellos gestylt. Privat zeigt sich die Wahlwienerin jedoch am liebsten von ihrer nahbaren und lebensfrohen Seite. In einer bunten Bilderserie auf Instagram dokumentierte die Künstlerin die aufwendigen Vorbereitungen für ein herbstliches Festmahl in ihrer Wiener Wohnung. Dabei scheute die Diva keinen Blick hinter die Kulissen: Im sommerlichen Blumenkleid und mit rosafarbenen Schaumstoff-Lockenwicklern im Haar belegte sie am reich gedeckten Tisch eigenhändig Häppchen mit Lachs, Fleisch und Roter Rübe.

Anna Netrebko lud zur privaten Dinnerparty © Instagram

Unterstützung in der Küche bekam die passionierte Köchin von ihrem Sohn Tiago, der seiner berühmten Mutter bei den Vorbereitungen fleißig zur Hand ging. Gemeinsam mit engen Freundinnen wurden in der heimischen Küche Chicorée-Schiffchen kunstvoll garniert, während im Ofen bereits die Hauptgänge vor sich hin brutzelten.

Ein Festmahl der Superlative von Lamm bis Strudel

Dass Netrebko für ihre Kochkünste berühmt ist, bewies die kulinarische Menüfolge des Abends. Die Sängerin fuhr für ihre illustre Runde schwere Geschütze auf: Im metallenen Bräter schmorte eine monumentale Lammkeule mit frischem Rosmarin, Knoblauch und ganzen Schalotten, während auf einem Backblech prall gefüllte, goldbraune Strudel mit knusprigem Sesam dampften. Als feine Vorspeisen servierte die Gastgeberin exotische Spieße mit Garnelen und Ananas sowie edle Fleisch- und Fruchtbissen, die mit schwarzem Sesam bestreut waren.

Anna Netrebko lud zur privaten Dinnerparty. Auch Natalia Ushakova feierte mit. © Instagram

Auch die Tischdekoration spiegelte die opulente Handschrift der Künstlerin wider. Neben Kerzen und funkelnden Lichterketten zierte eine traditionelle Porzellanfigur eines tanzenden Paares den herbstlichen Tischläufer, kunstvoll arrangiert auf einem üppigen Bett aus frischen Weintrauben, Birnen, Äpfeln und Zitronen.

Prominente Opern-Freunde im imperialen Ambiente

Für den feierlichen Rahmen sorgte das prachtvolle Ambiente der Wiener Altbau-Residenz mit dunkler Holztäfelung, vergoldeten Spiegeln und glitzernden Kristallleuchtern. Ein besonderer Blickfang für die Gäste war ein mehrstöckiger, vergoldeter Gläserturm, auf dem edler Rosé-Champagner serviert wurde.

Anna Netrebko mit Daniel Serafin und Natalia Sidorenko. © Instagram

Unter den geladenen Gästen befanden sich langjährige Weggefährten und Größen der heimischen Kulturszene. Sopranistin Natalia Ushakova, Pianistin Natalia Sidorenko und Kulturmanager Daniel Serafin genossen den ausgelassenen Abend sichtlich und posierten gut gelaunt mit der Gastgeberin vor den Vitrinen. Netrebko bewies einmal mehr, dass sie nicht nur stimmlich die erste Geige spielt, sondern auch als Gastgeberin und Köchin eine absolute Ausnahmeklasse für sich darstellt.