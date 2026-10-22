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Fitness-Tempel

4.200qm Luxus: John Harris eröffnet in Salzburg

René Wastler
von
Ernst Minar, Karoline Edtstadler und Bernhard Auinger
© Andreas Tischler / Vienna Press
John Harris Fitness eröffnet einen neuen Standort im Medicent Salzburg in Maxglan. Auf über 4.200 Quadratmetern entsteht einer der modernsten Premium-Fitnessclubs in ganz Österreich.
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Der neue John Harris Club in der Mozartstadt unterscheidet sich von vielen herkömmlichen Fitnessstudios vor allem durch die Verbindung von klassischem Training mit umfassenden Gesundheitsangeboten und speziellen Wellnessbereichen. Davon überzeugte sich beim VIP-Opening am Freitag auf Einladung von John Harris-Boss Ernst Minar auch Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bürgermeister Bernhard Auinger höchstpersönlich.

Gesundheit und Training im Fokus

Während viele Mitbewerber ihren Schwerpunkt rein auf Geräte- und Kursangebote legen, ergänzt John Harris das Programm um medizinische Betreuung, Gesundheitsanalysen sowie vielfältige Regenerationsmöglichkeiten. Das Unternehmen versteht sich dadurch stärker als Gesundheits- und Freizeitclub denn als klassisches Muckibude. Für das persönliche Training stehen den Mitgliedern mehr als 130 moderne Kraft- und Cardio-Geräte, eine persönliche Trainingsbetreuung sowie Kurse in Bereichen wie Hyrox, Reformer Pilates und Boxen zur Verfügung.

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Großer Wellnessbereich zur Regeneration

Neben den Sportflächen bietet der neue Standort auch umfangreiche Möglichkeiten zur Erholung. Dazu gehören ein 20-Meter-Pool mit Blick in den Garten, eine Panoramasauna, ein Soledampfbad, eine Kräuter-Biosauna, eine Sonnenterrasse sowie großzügige Ruhebereiche. "Wir schaffen einen Ort, der Fitness, Gesundheit und Regeneration auf höchstem Niveau vereint", erklärt Eigentümer Ernst Minar das Konzept der Anlage.

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