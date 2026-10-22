4.200qm Luxus: John Harris eröffnet in Salzburg

John Harris Fitness eröffnet einen neuen Standort im Medicent Salzburg in Maxglan. Auf über 4.200 Quadratmetern entsteht einer der modernsten Premium-Fitnessclubs in ganz Österreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der neue John Harris Club in der Mozartstadt unterscheidet sich von vielen herkömmlichen Fitnessstudios vor allem durch die Verbindung von klassischem Training mit umfassenden Gesundheitsangeboten und speziellen Wellnessbereichen. Davon überzeugte sich beim VIP-Opening am Freitag auf Einladung von John Harris-Boss Ernst Minar auch Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bürgermeister Bernhard Auinger höchstpersönlich.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Gesundheit und Training im Fokus

Während viele Mitbewerber ihren Schwerpunkt rein auf Geräte- und Kursangebote legen, ergänzt John Harris das Programm um medizinische Betreuung, Gesundheitsanalysen sowie vielfältige Regenerationsmöglichkeiten. Das Unternehmen versteht sich dadurch stärker als Gesundheits- und Freizeitclub denn als klassisches Muckibude. Für das persönliche Training stehen den Mitgliedern mehr als 130 moderne Kraft- und Cardio-Geräte, eine persönliche Trainingsbetreuung sowie Kurse in Bereichen wie Hyrox, Reformer Pilates und Boxen zur Verfügung.

Großer Wellnessbereich zur Regeneration

Neben den Sportflächen bietet der neue Standort auch umfangreiche Möglichkeiten zur Erholung. Dazu gehören ein 20-Meter-Pool mit Blick in den Garten, eine Panoramasauna, ein Soledampfbad, eine Kräuter-Biosauna, eine Sonnenterrasse sowie großzügige Ruhebereiche. "Wir schaffen einen Ort, der Fitness, Gesundheit und Regeneration auf höchstem Niveau vereint", erklärt Eigentümer Ernst Minar das Konzept der Anlage.