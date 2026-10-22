Liebes-Aus! Lilly Becker ist wieder Single

Nach vier Jahren ist die Beziehung von Lilly Becker und Unternehmer Thorsten Weck vorbei. Das Model bestätigt die Trennung und verrät, warum sie ihr Single-Leben derzeit genießt.

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Lilly Becker ist wieder allein unterwegs – und scheint damit kein Problem zu haben. Nach vier gemeinsamen Jahren haben sich die 50-Jährige und der Sportmanager und Unternehmer Thorsten Weck getrennt. Am Rande einer Modenschau in London sprach sie erstmals selbst über das Liebes-Aus. Gegenüber der "Daily Mail" machte sie deutlich, dass sie derzeit nicht aktiv nach einem neuen Partner sucht.

"Ich bin fertig damit. Wenn es passiert, passiert es. Aber ich habe kein Glück mit britischen Männern, also glaube ich nicht, dass es passieren wird", erklärte Becker. Dating-Apps kommen für sie offenbar ebenfalls nicht infrage. Sie möchte mögliche Bekanntschaften lieber im echten Leben machen.

Über die Vorzüge des Alleinseins scherzte sie: "Niemand liegt in meinem Bett, niemand schnarcht. Ich mag es."

Zurück in London

Lilly Becker lebt inzwischen wieder im Südwesten Londons. Erst im Sommer 2025 war sie mit ihrem Sohn Amadeus nach Düsseldorf gezogen. Damals erklärte sie, dass sie sich das Leben als alleinerziehende Mutter in London nicht mehr leisten könne. Mit Thorsten Weck wohnte sie trotz seines Wohnsitzes in derselben Stadt nie zusammen.

Nun soll London wieder dauerhaft ihr Zuhause werden. Von den Freizeit- und Kulturangeboten der britischen Hauptstadt zeigt sich Becker begeistert. Gleichzeitig arbeitet sie an ihrem neuen Unternehmen "Her Next Move", das sich um Networking, Lifestyle und Reisen drehen soll.

"Jetzt bin ich dran"

Lilly Becker und Boris Becker trennten sich 2018, ihr gemeinsamer Sohn Amadeus kam 2010 zur Welt. © Getty Images for Laureus

Auch privat will Lilly Becker offenbar einen neuen Abschnitt beginnen. Nach ihrem 50. Geburtstag und den Wechseljahren blickt sie nach vorne. "Ich habe genug gekämpft. Ich war die junge Mutter, ich hatte das Kleinkind, ich habe die Schultore hinter mir. Jetzt bin ich dran", sagte sie der "Daily Mail".

Ihr Sohn Amadeus stammt aus ihrer Ehe mit Tennisstar Boris Becker. Die beiden trennten sich 2018. Zwischen den Ex-Partnern gibt es weiterhin Streit um Unterhaltszahlungen: Lilly zufolge geht es um eine offene Summe in sechsstelliger Höhe. Boris Becker nahm die Zahlungen 2025 wieder auf, über die noch ausstehende Summe herrscht jedoch weiterhin Uneinigkeit.

Boris Becker ist inzwischen mit Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet. Im November 2025 kam die gemeinsame Tochter Zoe zur Welt. Lilly konzentriert sich derweil auf ihr neues Leben in London – und genießt vorerst die Freiheit als Single.